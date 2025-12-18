$42.340.15
Эксклюзив
13:04
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
12:00
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов
18 декабря, 08:07
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Северокорейские хакеры в 2025 году установили антирекорд, похитив 2 млрд долларов в криптовалюте

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Северокорейские хакеры похитили 2 миллиарда долларов в криптовалюте в 2025 году, что стало новым антирекордом. Это составляет львиную долю мировых криптокраж, общий объем которых достиг 3,4 миллиарда долларов.

Северокорейские хакеры в 2025 году установили антирекорд, похитив 2 млрд долларов в криптовалюте
Пак Чин Хёк - которого разыскивает ФБР, как одного из самых влиятельных хакеров КНДР

Северокорейские хакеры в 2025 году установили новый антирекорд, похитив криптовалюту на сумму 2 миллиарда долларов. Согласно отчету аналитической компании Chainalysis Inc., этот показатель демонстрирует резкий рост по сравнению с прошлым годом и составляет львиную долю всех мировых криптокраж, общий объем которых с начала года достиг 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ключевым фактором такого скачка стало крупнейшее в истории цифровое ограбление криптобиржи Bybit в феврале, во время которого злоумышленники присвоили 1,5 миллиарда долларов. 

Хакеры из Северной Кореи маскируются под IT-специалистов для совершения киберпреступлений - СМИ14.05.25, 17:04 • 3337 просмотров

Аналитики отмечают, что несмотря на меньшее количество индивидуальных атак, их эффективность возросла благодаря новой тактике: Пхеньян массово внедряет своих ИТ-специалистов в криптосервисы для получения привилегированного доступа к системам. Общие активы страны, добытые незаконным путем, сейчас оцениваются как минимум в 6,75 миллиарда долларов.

Финансирование ядерной программы

Для отмывания средств хакеры используют сложные схемы структурирования платежей малыми траншами, что позволяет избегать систем финансового мониторинга. Полученные ресурсы имеют критическое значение для выживания северокорейского режима.

Кража криптовалюты стала прибыльным механизмом финансирования Северной Кореи. В результате, доходы от этих хакерских атак поддерживают режим и его программу оружия массового уничтожения 

– заявил Bloomberg News в электронном письме Эндрю Фирман, руководитель национальной разведки безопасности Chainalysis.

Сейчас Северная Корея официально признана самой большой угрозой для безопасности криптовалют на государственном уровне. Последним резонансным инцидентом стала кража 30 миллионов долларов с южнокорейской биржи Upbit, за которой, по данным медиа, стоит подконтрольная Пхеньяну группировка Lazarus.

Северная Корея стала третьим по величине владельцем биткойнов в мире19.03.25, 12:40 • 16357 просмотров

