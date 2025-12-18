Северокорейские хакеры в 2025 году установили антирекорд, похитив 2 млрд долларов в криптовалюте

Пак Чин Хёк - которого разыскивает ФБР, как одного из самых влиятельных хакеров КНДР

Северокорейские хакеры в 2025 году установили новый антирекорд, похитив криптовалюту на сумму 2 миллиарда долларов. Согласно отчету аналитической компании Chainalysis Inc., этот показатель демонстрирует резкий рост по сравнению с прошлым годом и составляет львиную долю всех мировых криптокраж, общий объем которых с начала года достиг 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ключевым фактором такого скачка стало крупнейшее в истории цифровое ограбление криптобиржи Bybit в феврале, во время которого злоумышленники присвоили 1,5 миллиарда долларов.

Хакеры из Северной Кореи маскируются под IT-специалистов для совершения киберпреступлений - СМИ

Аналитики отмечают, что несмотря на меньшее количество индивидуальных атак, их эффективность возросла благодаря новой тактике: Пхеньян массово внедряет своих ИТ-специалистов в криптосервисы для получения привилегированного доступа к системам. Общие активы страны, добытые незаконным путем, сейчас оцениваются как минимум в 6,75 миллиарда долларов.

Финансирование ядерной программы

Для отмывания средств хакеры используют сложные схемы структурирования платежей малыми траншами, что позволяет избегать систем финансового мониторинга. Полученные ресурсы имеют критическое значение для выживания северокорейского режима.

Кража криптовалюты стала прибыльным механизмом финансирования Северной Кореи. В результате, доходы от этих хакерских атак поддерживают режим и его программу оружия массового уничтожения – заявил Bloomberg News в электронном письме Эндрю Фирман, руководитель национальной разведки безопасности Chainalysis.

Сейчас Северная Корея официально признана самой большой угрозой для безопасности криптовалют на государственном уровне. Последним резонансным инцидентом стала кража 30 миллионов долларов с южнокорейской биржи Upbit, за которой, по данным медиа, стоит подконтрольная Пхеньяну группировка Lazarus.

