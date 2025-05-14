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Хакеры из Северной Кореи маскируются под IT-специалистов для совершения киберпреступлений - СМИ

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Северокорейские хакеры маскируются под ІТ-специалистов для кражи интеллектуальной собственности и криптовалюты. Они проникают в компании, чтобы обойти санкции и финансировать разработку оружия.

Хакеры из Северной Кореи маскируются под IT-специалистов для совершения киберпреступлений - СМИ

Хакеры из Северной Кореи успешно маскируются под киберспециалистов, которые устраиваются на работу в ведущие компании. После этого они воруют интеллектуальную собственность и завладевают криптовалютой, пишет УНН со ссылкой на Wired.

Хакеры КНДР

Молодые разработчики прекрасно проводят время. Они открывают бутылки игристого вина, ужинают стейками, играют вместе в футбол и отдыхают в роскошном частном бассейне, и вся их деятельность зафиксирована на фотографиях, которые позже были опубликованы в Интернете. На одном из снимков мужчина позирует перед картонной фигуркой Миньонов в натуральную величину. Но, несмотря на их энергичность, это не успешные предприниматели Кремниевой долины. Это ІТ-работники из страны-отшельника Северной Кореи, которые проникают в западные компании и отправляют свою зарплату домой 

- пишет издание.

Годами Северная Корея во главе с диктатором Ким Чен Ыном представляла одну из самых сложных и опасных киберугроз для западных стран и бизнеса, поскольку ее хакеры воруют интеллектуальную собственность, необходимую для разработки собственных технологий, а также разворовывают миллиарды криптовалют, чтобы обойти санкции и создать ядерное оружие.

Северокорейские ІТ-работники активно занимаются своей деятельностью, часто пытаясь проникнуть в несколько компаний одновременно, используя похищенные личные данные или создавая фальшивые персоны, чтобы попытаться казаться легитимными. Некоторые из них используют фриланс-платформы. Другие пытаются завербовать международных посредников для управления "фермами" ноутбуков.

Хотя их онлайн-персоны могут быть фальшивыми, страна, где миллионы людей не имеют основных прав человека или доступа к Интернету, направляет талантливых детей в свою образовательную сферу, где они могут стать квалифицированными разработчиками и хакерами. Это означает, что многие ІТ-работники и хакеры, вероятно, знают друг друга, возможно, с детства. Несмотря на техническое мастерство, они часто оставляют за собой цифровой след.

Франция обвинила спецслужбы рф в многочисленных кибератаках в течение 4 лет30.04.25, 16:50 • 7092 просмотра

Противодействие служб кибербезопасности

В феврале ФБР объявило, что Северная Корея совершила самое крупное в истории ограбление криптовалют, похитив 1,5 миллиарда долларов с криптобиржи Bybit. Наряду с квалифицированными хакерами, ІТ-работники Пхеньяна, которые часто базируются в Китае или россии, обманом заставляют компании нанимать их в качестве удаленных работников и становятся все большей угрозой.

То, что мы делаем, не работает, а если и работает, то недостаточно быстро 

- говорит Майкл «Барни» Барнхарт, ведущий исследователь кибербезопасности и главный следователь DTEX.

Помимо идентификации лиц отдельно взятых корейских хакеров, DTEX в подробном отчете о северокорейской киберактивности также публикует более 1000 адресов электронной почты, которые, по ее информации, были идентифицированы как связанные с деятельностью северокорейских ІТ-работников. Этот шаг является одним из крупнейших на сегодняшний день разоблачений деятельности северокорейских ІТ-работников.

Широкие кибероперации Северной Кореи нельзя сравнивать с операциями других враждебных стран, таких как россия и Китай, объясняет Барнхарт в отчете DTEX, поскольку Пхеньян действует как "санкционированный государством преступный синдикат", а не как более традиционные военные или разведывательные операции. Все обусловлено финансированием режима, разработкой оружия и сбором информации, пояснил Барнхарт.

Все определенным образом связано между собой 

- отметил он.

Дополнение

Франция обвиняет россию в проведении кибератак на объекты страны с целью ее дестабилизации. Париж заявил, что российская военная разведка атаковала десятки французских учреждений с 2021 года.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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