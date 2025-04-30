Франция обвинила спецслужбы рф в многочисленных кибератаках в течение 4 лет
Киев • УНН
Франция официально обвинила российские спецслужбы в серии кибератак, которые продолжаются с 2021 года. Атаки были направлены на аэрокосмическую, финансовую отрасли и другие важные объекты.
Франция обвиняет россию в проведении кибератак на объекты страны с целью ее дестабилизации. Париж заявил, что российская военная разведка атаковала десятки французских учреждений с 2021 года.
Передает УНН со ссылкой на Еuronews.
Детали
Французское правительство впервые публично обвинило российские спецслужбы в кибератаках на французские интересы.
По словам министра иностранных дел Жан-Ноэль Барро во вторник на платформе X - "российская военная разведка (ГРУ) уже несколько лет реализует стратегию кибератак".
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ANSSI (национальное агентство по безопасности информационных систем) и Министерство иностранных дел Франции также выступили с заявлениями. Отмечается, что среди целей, которые ставили перед собой связанные с рф агенты, были:
- представители аэрокосмической отрасли;
- представители финансовых учреждений;
- национальных правительственных министерств;
- местных органов власти;
- «спортивная организация, связанная с планированием Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже»
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Хакерская группа российских спецслужб, известная как APT28, Fancy Bear или Sofacy Group, с 2021 года атаковала не менее десяти французских организаций.
Эта дестабилизирующая деятельность неприемлема и недостойна постоянного члена Совета Безопасности ООН. Вместе со своими партнерами Франция намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы предвидеть, сдерживать и реагировать на злонамеренное поведение России в киберпространстве
Напомним
Госспецсвязи сообщает об увеличении кибератак на 48% в Украине. Российские хакеры активизировались, атакуя энергетику, коммерческий сектор и сектор обороны.
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