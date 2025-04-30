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Франция обвинила спецслужбы рф в многочисленных кибератаках в течение 4 лет

Киев • УНН

 • 2284 просмотра

Франция официально обвинила российские спецслужбы в серии кибератак, которые продолжаются с 2021 года. Атаки были направлены на аэрокосмическую, финансовую отрасли и другие важные объекты.

Франция обвинила спецслужбы рф в многочисленных кибератаках в течение 4 лет

Франция обвиняет россию в проведении кибератак на объекты страны с целью ее дестабилизации. Париж заявил, что российская военная разведка атаковала десятки французских учреждений с 2021 года.

Передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

Французское правительство впервые публично обвинило российские спецслужбы в кибератаках на французские интересы.

По словам министра иностранных дел Жан-Ноэль Барро во вторник на платформе X - "российская военная разведка (ГРУ) уже несколько лет реализует стратегию кибератак".

Разведка Испании считает, что блэкаут в стране мог быть вызван кибератакой - El Pais28.04.25, 17:14 • 23537 просмотров

ANSSI (национальное агентство по безопасности информационных систем) и Министерство иностранных дел Франции также выступили с заявлениями. Отмечается, что среди целей, которые ставили перед собой связанные с рф агенты, были:

  • представители аэрокосмической отрасли;
    • представители финансовых учреждений;
      • национальных правительственных министерств;
        • местных органов власти;
          • «спортивная организация, связанная с планированием Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже»

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            Хакерская группа российских спецслужб, известная как APT28, Fancy Bear или Sofacy Group, с 2021 года атаковала не менее десяти французских организаций.

            Эта дестабилизирующая деятельность неприемлема и недостойна постоянного члена Совета Безопасности ООН. Вместе со своими партнерами Франция намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы предвидеть, сдерживать и реагировать на злонамеренное поведение России в киберпространстве

            - говорится в заявлении французского министерства иностранных дел.

            Напомним

            Госспецсвязи сообщает об увеличении кибератак на 48% в Украине. Российские хакеры активизировались, атакуя энергетику, коммерческий сектор и сектор обороны.

            Бывшего сотрудника политика Максимилиана Краха обвиняют в шпионаже в пользу китайской секретной службы. Он подозревается в передаче конфиденциальных документов, собранных о политиках АдН.

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            Игорь Тележников

            Игорь Тележников

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