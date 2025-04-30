Франція звинуватила спецслужби рф у численних кібератаках протягом 4 років
Київ • УНН
Франція офіційно звинуватила російські спецслужби у серії кібератак, які тривають з 2021 року. Атаки були спрямовані на аерокосмічну, фінансову галузі та інші важливі об'єкти.
Франція звинувачує росію в проведенні кібератак на об'єкти країни з метою її дестабілізації. Париж заявив, що російська військова розвідка атакувала десятки французьких установ з 2021 року.
Передає УНН із посиланням на Еuronews.
Деталі
Французький уряд вперше публічно звинуватив російські спецслужби в кібератаках на французькі інтереси.
За словами міністра закордонних справ Жан-Ноель Барро у вівторок на платформі X - "російська військова розвідка (ГРУ) вже кілька років реалізує стратегію кібератак".
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ANSSI (національне агентство з безпеки інформаційних систем) та Міністерство закордонних справ Франції також виступили з заявами. Зазначається, що серед цілей, яку ставили перед собою пов'язані з рф агенти, були:
- представники аерокосмічної галузі;
- представники фінансових установ;
- національних урядових міністерств;
- місцевих органів влади;
- «спортивна організація, пов’язана з плануванням Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі»
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Хакерська група російських спецслужб, відома як APT28, Fancy Bear або Sofacy Group, з 2021 року атакувала щонайменше десять французьких організацій.
Ця дестабілізуюча діяльність є неприйнятною та негідною постійного члена Ради Безпеки ООН. Разом зі своїми партнерами Франція має намір використати всі наявні в її розпорядженні засоби, щоб передбачити, стримувати та реагувати на зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі
Нагадаємо
Держспецзв'язку повідомляє про збільшення кібератак на 48% в Україні. Російські хакери активізувалися, атакуючи енергетику, комерційний сектор та сектор оборони.
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