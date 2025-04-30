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Франція звинуватила спецслужби рф у численних кібератаках протягом 4 років

Київ • УНН

 • 2900 перегляди

Франція офіційно звинуватила російські спецслужби у серії кібератак, які тривають з 2021 року. Атаки були спрямовані на аерокосмічну, фінансову галузі та інші важливі об'єкти.

Франція звинуватила спецслужби рф у численних кібератаках протягом 4 років

Франція звинувачує росію в проведенні кібератак на об'єкти країни з метою її дестабілізації. Париж заявив, що російська військова розвідка атакувала десятки французьких установ з 2021 року.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Деталі

Французький уряд вперше публічно звинуватив російські спецслужби в кібератаках на французькі інтереси.

За словами міністра закордонних справ Жан-Ноель Барро у вівторок на платформі X - "російська військова розвідка (ГРУ) вже кілька років реалізує стратегію кібератак".

Розвідка Іспанії вважає, що блекаут у країні міг бути викликаний кібератакою - El Pais28.04.25, 17:14 • 23544 перегляди

ANSSI (національне агентство з безпеки інформаційних систем) та Міністерство закордонних справ Франції також виступили з заявами. Зазначається, що серед цілей, яку ставили перед собою пов'язані з рф агенти, були:

  • представники аерокосмічної галузі;
    • представники фінансових установ;
      • національних урядових міністерств;
        • місцевих органів влади;
          • «спортивна організація, пов’язана з плануванням Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі»

            Масштабну кібератаку на урядову систему зафіксували у Польщі30.04.25, 13:33 • 4622 перегляди

            Хакерська група російських спецслужб, відома як APT28, Fancy Bear або Sofacy Group, з 2021 року атакувала щонайменше десять французьких організацій.

            Ця дестабілізуюча діяльність є неприйнятною та негідною постійного члена Ради Безпеки ООН. Разом зі своїми партнерами Франція має намір використати всі наявні в її розпорядженні засоби, щоб передбачити, стримувати та реагувати на зловмисну ​​поведінку Росії в кіберпросторі

            - йдеться у заяві французького міністерства закордонних справ.

            Нагадаємо

            Держспецзв'язку повідомляє про збільшення кібератак на 48% в Україні. Російські хакери активізувалися, атакуючи енергетику, комерційний сектор та сектор оборони.

            Колишнього співробітника політика Максиміліана Краха звинувачують у шпигунстві на користь китайської секретної служби. Він підозрюється у передачі конфіденційних документів, зібраних про політиків АдН.

            Збій у роботі застосунків: співзасновник monobank заявив, що хакерська атака не підтверджується26.04.25, 10:35 • 2984 перегляди

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

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