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Збій у роботі застосунків: співзасновник monobank заявив, що хакерська атака не підтверджується

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що хакерська атака на великий дата-центр не підтвердилась. Раніше повідомлялось про збої у роботі застосунків та онлайн-оплат.

Збій у роботі застосунків: співзасновник monobank заявив, що хакерська атака не підтверджується

Співзасновник monobank Олег Гороховський на тлі масштабних збоїв у застосунках заявив, що хакерська атака на один із великих дата-центрів не підтверджується, пише УНН.

Хакерська атака не підтверджується

- написав у Telegram співзасновник мобільного банку monobank Олег Гороховський на тлі масштабних збоїв у застосунках.

Тим часом у "Новій пошті", яку зачепив збій, повідомили, що "сервіси Нової пошти відновили роботу".

Доповнення

Раніше Гороховський на тлі масштабних збоїв у застосунках заявив про можливу хакерську атаку на один із великих дата-центрів. Тим часом у "Дії" повідомили про тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків через "технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних".

Користувачі скаржилися на збої у роботі низки застосунків та онлайн-оплати, у тому числі "Дія", "Нова пошта", Google Pay та Apple Pay. Співзасновник monobank Гороховський зазначив, що "нас наче не зачепило". Також повідомлялося про проблеми з оплатою в метро Києва.

Юлія Шрамко

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