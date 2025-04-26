Збій у роботі застосунків: співзасновник monobank заявив, що хакерська атака не підтверджується
Київ • УНН
Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що хакерська атака на великий дата-центр не підтвердилась. Раніше повідомлялось про збої у роботі застосунків та онлайн-оплат.
Співзасновник monobank Олег Гороховський на тлі масштабних збоїв у застосунках заявив, що хакерська атака на один із великих дата-центрів не підтверджується, пише УНН.
Хакерська атака не підтверджується
Тим часом у "Новій пошті", яку зачепив збій, повідомили, що "сервіси Нової пошти відновили роботу".
Доповнення
Раніше Гороховський на тлі масштабних збоїв у застосунках заявив про можливу хакерську атаку на один із великих дата-центрів. Тим часом у "Дії" повідомили про тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків через "технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних".
Користувачі скаржилися на збої у роботі низки застосунків та онлайн-оплати, у тому числі "Дія", "Нова пошта", Google Pay та Apple Pay. Співзасновник monobank Гороховський зазначив, що "нас наче не зачепило". Також повідомлялося про проблеми з оплатою в метро Києва.