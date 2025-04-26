Збій у роботі застосунків: співзасновник monobank заявив про можливу хакерську атаку на один із великих дата-центрів

Співзасновник monobank Олег Гороховський на тлі масштабних збоїв у застосунках заявив про можливу хакерську атаку на один із великих дата-центрів, пише УНН.

Наче хакерська атака на один із великих дата-центрів - написав у Telegram співзасновник мобільного банку monobank Олег Гороховський на тлі масштабних збоїв у застосунках.

Раніше у "Дії" повідомили про тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків через "технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних".

Користувачі скаржилися на збої у роботі низки застосунків та онлайн-оплати, у тому числі "Дія", "Нова пошта", Google Pay та Apple Pay. Також повідомлялося про проблеми з оплатою в метро Києва.

Співзасновник monobank Гороховський зазначив, що "нас наче не зачепило".

