Масштабний збій стався у застосунках: зачепило безконтактну оплату, "Дію", "Нову пошту"

Користувачі скаржаться на збої у роботі низки застосунків та банківських онлайн-послуг, у тому числі "Дія" та "Нова пошта", пише УНН.

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"Сервіси Нової пошти тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника. Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", - повідомили у поштовій компанії.

Також користувачі скаржаться на проблеми з роботою застосунку "Дія". "На жаль, сталася помилка", - свідчить повідомлення у застосунку деяких користувачів.

Окрім того, повідомлялося про неможливість оплати безконтактно у метро Києва через технічний збій в "Ощадбанку".



Надходять повідомлення і про проблеми з роботою Google Pay та Apple Pay.



Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника