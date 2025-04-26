У метро Києва збій з оплатою проїзду
Київ • УНН
У київському метро стався технічний збій в "Ощадбанку", через що тимчасово неможливо оплатити проїзд карткою на турнікетах. Пасажирам пропонують альтернативні способи оплати.
Через технічний збій у банку тимчасово неможливо розрахуватися безконтактно за проїзд картою на турнікетах метро у Києві. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.
Через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро
Як вказано, фахівці банку наразі працюють над усуненням несправностей.
У КМДА поясни, що наразі проїзд можна оплатити:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
- паперовим qr-квитком.
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