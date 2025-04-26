У метро Києва збій з оплатою проїзду

Через технічний збій у банку тимчасово неможливо розрахуватися безконтактно за проїзд картою на турнікетах метро у Києві. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.

Через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро - вказали у КМДА у соцмережах.

Як вказано, фахівці банку наразі працюють над усуненням несправностей.

У КМДА поясни, що наразі проїзд можна оплатити:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";

паперовим qr-квитком.

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