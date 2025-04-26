В метро Киева сбой с оплатой проезда

Из-за технического сбоя в банке временно невозможно рассчитаться бесконтактно за проезд картой на турникетах метро в Киеве. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро - указали в КГГА в соцсетях.

Как указано, специалисты банка сейчас работают над устранением неисправностей.

В КГГА пояснили, что в настоящее время проезд можно оплатить:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";

бумажным qr-билетом.

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