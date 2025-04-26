В метро Киева сбой с оплатой проезда
Киев • УНН
В киевском метро произошел технический сбой в "Ощадбанке", из-за чего временно невозможно оплатить проезд картой на турникетах. Пассажирам предлагают альтернативные способы оплаты.
Из-за технического сбоя в банке временно невозможно рассчитаться бесконтактно за проезд картой на турникетах метро в Киеве. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.
Из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро
Как указано, специалисты банка сейчас работают над устранением неисправностей.
В КГГА пояснили, что в настоящее время проезд можно оплатить:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
- бумажным qr-билетом.
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