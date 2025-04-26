В Киеве на поминальные дни запустят дополнительные маршруты к кладбищам: как доехать
Киев • УНН
С 27 по 30 апреля в Киеве будет организован дополнительный транспорт до городских кладбищ. Больше всего транспорта задействуют 27 апреля.
На период поминальных дней с 27 по 30 апреля в столице организовали дополнительные маршруты пассажирского транспорта к городским кладбищам. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.
По словам представителей Департамента, основной пик перевозок приходится на воскресенье, то есть на 27 апреля. Поэтому именно в этот день будет задействовано максимальное количество дополнительных автобусов, троллейбусов и трамваев. В КГГА обнародовали график дополнительных маршрутов.
27 апреля
Северное кладбище:
- автобус № 258 – «ст. м. «Лесная» – Северное кладбище» (70 машин);
- трамвай № 8 – «ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лесная» (12 вагонов);
- трамвай № 28 – «ул. Милославская – ст. м. «Лесная» (10 вагонов);
- трамвай № 29 – «ст. м. «Бориспольская» – ст. м. «Лесная» (5 вагонов);
- трамвай № 35 – «ул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лесная» (7 вагонов).
Южное кладбище:
- автобус № 740 (дополнительный) – «Одесская площадь – Южное кладбище» (20 машин);
- автобусы №56, 57, 120;
- троллейбусы №11, 12, 43, 45;
- маршрутные такси №461 и №496.
Лесное кладбище:
- автобусы № 63, 77, 81, 101;
- дополнительные автобусы № 121, 122, 124, 125;
- троллейбусы №37, №37-А;
- трамваи № 5, 22, 28, 33, 35;
- маршрутные такси № 151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.
Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году25.04.25, 08:56 • 86149 просмотров
Лукьяновский заповедник:
- троллейбусы № 16, 19, 23;
- автобус № 50;
- маршрутные такси №166, 439.
Соломенское кладбище:
- автобусы №22, 69, 119;
- троллейбусы № 3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;
- маршрутные такси № 223, 401, 496, 499, 518.
Пуща-Водицкое кладбище:
- автобус № 30;
- трамваи №№ 12, 17, 19.
Корчеватское кладбище:
- автобус № 20;
- маршрутные такси № 470, 557, 567.
Святошинское кладбище:
- автобусы №23, 56, 57;
- троллейбус № 39;
- маршрутные такси № 401, 408.
Братское и Михайловское кладбища:
- автобус № 9;
- трамваи № 1, 2;
- маршрутные такси № 188, 201, 408, 421, 461, 510.
Мышеловское кладбище:
- автобус № 52;
- маршрутное такси № 470.
Чапаевское кладбище:
- автобусы № 43, 43-К, 57;
- маршрутное такси № 567.
Пироговское кладбище:
- автобус № 27.
Совское кладбище:
- автобус № 19;
- маршрутные такси № 205, 239.
Городское кладбище:
- автобусы № 14, 32, 90, 90-К, 103;
- троллейбусы № 4, 5, 16, 23, 26, 35;
- маршрутные такси № 166, 223.
Байковое кладбище:
- автобусы № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;
- троллейбусы № 1, 12, 40, 42;
- маршрутные такси №№ 520, 539.
Военное кладбище:
- троллейбусы № 16, 19, 23, 30, 31, 35;
- автобус № 50;
- маршрутные такси № 166, 439.
28 апреля
Мемориал в парке Вечной Славы:
- автобусы № 24, 25, 55;
- троллейбус № 38;
- маршрутные такси № 470, 520.
Дарницкое и Позняковское кладбища:
- автобусы № 17, 18, 42, 45, 51, 63, 115;
- трамваи № 8, 22, 27, 29;
- маршрутные такси № 407, 415, 503, 526, 529.
Зверинецкое кладбище:
- автобусы № 51, 109, 118;
- троллейбусы № 43, 43-К;
- маршрутные такси № 205, 416, 590.
Бортничанское кладбище:
- автобус № 104;
- маршрутное такси № 529.
Выгуровское и Троещинское кладбища:
- автобус № 6.
29 апреля
автобусы № 11, 11-Д.
Военное кладбище:
- троллейбусы № 16, 19, 23, 30, 31, 35;
- маршрутные такси № 166, 439.
Байковое кладбище:
- автобусы: № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;
- троллейбусы № 1, 12, 40, 40-К, 42;
- маршрутные такси № 520, 539.
30 апреля
Городское кладбище:
- автобусы №14, 32, 90, 90-К, 103;
- троллейбусы №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;
- маршрутные такси №№ 166, 223.
Добавим, что Поминальными днями называется вторая неделя после Пасхи. В народе его еще называют проводами, гробками, могилками, Радоницей и т.д.