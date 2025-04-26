В Киеве на поминальные дни запустят дополнительные маршруты к кладбищам: как доехать

На период поминальных дней с 27 по 30 апреля в столице организовали дополнительные маршруты пассажирского транспорта к городским кладбищам. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

По словам представителей Департамента, основной пик перевозок приходится на воскресенье, то есть на 27 апреля. Поэтому именно в этот день будет задействовано максимальное количество дополнительных автобусов, троллейбусов и трамваев. В КГГА обнародовали график дополнительных маршрутов.

27 апреля

Северное кладбище:

автобус № 258 – «ст. м. «Лесная» – Северное кладбище» (70 машин);

трамвай № 8 – «ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лесная» (12 вагонов);

трамвай № 28 – «ул. Милославская – ст. м. «Лесная» (10 вагонов);

трамвай № 29 – «ст. м. «Бориспольская» – ст. м. «Лесная» (5 вагонов);

трамвай № 35 – «ул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лесная» (7 вагонов).

Южное кладбище:

автобус № 740 (дополнительный) – «Одесская площадь – Южное кладбище» (20 машин);

автобусы №56, 57, 120;

троллейбусы №11, 12, 43, 45;

маршрутные такси №461 и №496.

Лесное кладбище:

автобусы № 63, 77, 81, 101;

дополнительные автобусы № 121, 122, 124, 125;

троллейбусы №37, №37-А;

трамваи № 5, 22, 28, 33, 35;

маршрутные такси № 151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.

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Лукьяновский заповедник:

троллейбусы № 16, 19, 23;

автобус № 50;

маршрутные такси №166, 439.

Соломенское кладбище:

автобусы №22, 69, 119;

троллейбусы № 3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;

маршрутные такси № 223, 401, 496, 499, 518.

Пуща-Водицкое кладбище:

автобус № 30;

трамваи №№ 12, 17, 19.

Корчеватское кладбище:

автобус № 20;

маршрутные такси № 470, 557, 567.

Святошинское кладбище:

автобусы №23, 56, 57;

троллейбус № 39;

маршрутные такси № 401, 408.

Братское и Михайловское кладбища:

автобус № 9;

трамваи № 1, 2;

маршрутные такси № 188, 201, 408, 421, 461, 510.

Мышеловское кладбище:

автобус № 52;

маршрутное такси № 470.

Чапаевское кладбище:

автобусы № 43, 43-К, 57;

маршрутное такси № 567.

Пироговское кладбище:

автобус № 27.

Совское кладбище:

автобус № 19;

маршрутные такси № 205, 239.

Городское кладбище:

автобусы № 14, 32, 90, 90-К, 103;

троллейбусы № 4, 5, 16, 23, 26, 35;

маршрутные такси № 166, 223.

Байковое кладбище:

автобусы № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;

троллейбусы № 1, 12, 40, 42;

маршрутные такси №№ 520, 539.

Военное кладбище:

троллейбусы № 16, 19, 23, 30, 31, 35;

автобус № 50;

маршрутные такси № 166, 439.

28 апреля

Мемориал в парке Вечной Славы:

автобусы № 24, 25, 55;

троллейбус № 38;

маршрутные такси № 470, 520.

Дарницкое и Позняковское кладбища:

автобусы № 17, 18, 42, 45, 51, 63, 115;

трамваи № 8, 22, 27, 29;

маршрутные такси № 407, 415, 503, 526, 529.

Зверинецкое кладбище:

автобусы № 51, 109, 118;

троллейбусы № 43, 43-К;

маршрутные такси № 205, 416, 590.

Бортничанское кладбище:

автобус № 104;

маршрутное такси № 529.

Выгуровское и Троещинское кладбища:

автобус № 6.

29 апреля

автобусы № 11, 11-Д.

Военное кладбище:

троллейбусы № 16, 19, 23, 30, 31, 35;

маршрутные такси № 166, 439.

Байковое кладбище:

автобусы: № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;

троллейбусы № 1, 12, 40, 40-К, 42;

маршрутные такси № 520, 539.

30 апреля

Городское кладбище:

автобусы №14, 32, 90, 90-К, 103;

троллейбусы №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;

маршрутные такси №№ 166, 223.

Добавим, что Поминальными днями называется вторая неделя после Пасхи. В народе его еще называют проводами, гробками, могилками, Радоницей и т.д.