У Києві на поминальні дні запустять додаткові маршрути до кладовищ: як доїхати
Київ • УНН
З 27 по 30 квітня у Києві буде організовано додатковий транспорт до міських кладовищ. Найбільше транспорту задіють 27 квітня.
На період поминальних днів із 27 до 30 квітня у столиці організували додаткові маршрути пасажирського транспорту до міських кладовищ. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА , передає УНН.
За словами представників Департаменту, основний пік перевезень припадає на неділю, тобто на 27 квітня. Тож саме у цей день буде задіяна максимальна кількість додаткових автобусів, тролейбусів і трамваїв. У КМДА оприлюднили графік додаткових маршрутів.
27 квітня
Північне кладовище:
- автобус № 258 – «ст. м. «Лісова» – Північне кладовище» (70 машин);
- трамвай № 8 – «ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лісова» (12 вагонів);
- трамвай № 28 – «вул. Милославська – ст. м. «Лісова» (10 вагонів);
- трамвай № 29 – «ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова» (5 вагонів);
- трамвай № 35 – «вул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лісова» (7 вагонів).
Південне кладовище:
- автобус № 740 (додатковий) – «Одеська площа – Південне кладовище» (20 машин);
- автобуси №56, 57, 120;
- тролейбуси №11, 12, 43, 45;
- маршрутні таксі №461 та №496.
Лісове кладовище:
- автобуси № 63, 77, 81, 101;
- додаткові автобуси № 121, 122, 124, 125;
- тролейбуси №37, №37-А;
- трамваї № 5, 22, 28, 33, 35;
- маршрутні таксі № 151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.
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Лук’янівський заповідник:
- тролейбуси № 16, 19, 23;
- автобус № 50;
- маршрутні таксі №166, 439.
Солом’янське кладовище:
- автобуси №22, 69, 119;
- тролейбуси № 3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;
- маршрутні таксі № 223, 401, 496, 499, 518.
Пуща-Водицьке кладовище:
- автобус № 30;
- трамваї №№ 12, 17, 19.
Корчуватське кладовище:
- автобус № 20;
- маршрутні таксі № 470, 557, 567.
Святошинське кладовище:
- автобуси №23, 56, 57;
- тролейбус № 39;
- маршрутні таксі № 401, 408.
Братське та Михайлівське кладовища:
- автобус № 9;
- трамваї № 1, 2;
- маршрутні таксі № 188, 201, 408, 421, 461, 510.
Мишоловське кладовище:
- автобус № 52;
- маршрутне таксі № 470.
Чапаєвське кладовище:
- автобуси № 43, 43-К, 57;
- маршрутне таксі № 567.
Пирогівське кладовище:
- автобус № 27.
Совське кладовище:
- автобус № 19;
- маршрутні таксі № 205, 239.
Міське кладовище:
- автобуси № 14, 32, 90, 90-К, 103;
- тролейбуси № 4, 5, 16, 23, 26, 35;
- маршрутні таксі № 166, 223.
Байкове кладовище:
- автобуси № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;
- тролейбуси № 1, 12, 40, 42;
- маршрутні таксі №№ 520, 539.
Військове кладовище:
- тролейбуси № 16, 19, 23, 30, 31, 35;
- автобус № 50;
- маршрутні таксі № 166, 439.
28 квітня
Меморіал у парку Вічної Слави:
- автобуси № 24, 25, 55;
- тролейбус № 38;
- маршрутні таксі № 470, 520.
Дарницьке та Позняківське кладовища:
- автобуси № 17, 18, 42, 45, 51, 63, 115;
- трамваї № 8, 22, 27, 29;
- маршрутні таксі № 407, 415, 503, 526, 529.
Звіринецьке кладовище:
- автобуси № 51, 109, 118;
- тролейбуси № 43, 43-К;
- маршрутні таксі № 205, 416, 590.
Бортничанське кладовище:
- автобус № 104;
- маршрутне таксі № 529.
Вигурівське та Троєщинське кладовища:
- автобус № 6.
29 квітня
автобуси № 11, 11-Д.
Військове кладовище:
- тролейбуси № 16, 19, 23, 30, 31, 35;
- маршрутні таксі № 166, 439.
Байкове кладовище:
- автобуси: № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;
- тролейбуси № 1, 12, 40, 40-К, 42;
- маршрутні таксі № 520, 539.
30 квітня
Міське кладовище:
- автобуси №14, 32, 90, 90-К, 103;
- тролейбуси №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;
- маршрутні таксі №№ 166, 223.
Додамо, що Поминальними днями називається другий тиждень після Великодня. У народі його ще називають проводами, гробками, могилками, Радоницею тощо.