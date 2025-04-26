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У Києві на поминальні дні запустять додаткові маршрути до кладовищ: як доїхати

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

З 27 по 30 квітня у Києві буде організовано додатковий транспорт до міських кладовищ. Найбільше транспорту задіють 27 квітня.

У Києві на поминальні дні запустять додаткові маршрути до кладовищ: як доїхати

На період поминальних днів із 27 до 30 квітня у столиці організували додаткові маршрути пасажирського транспорту до міських кладовищ. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА , передає УНН.

За словами представників Департаменту, основний пік перевезень припадає на неділю, тобто на 27 квітня. Тож саме у цей день буде задіяна максимальна кількість додаткових автобусів, тролейбусів і трамваїв. У КМДА оприлюднили графік додаткових маршрутів.

27 квітня

Північне кладовище:

  • автобус № 258 – «ст. м. «Лісова» – Північне кладовище» (70 машин);
    • трамвай № 8 – «ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лісова» (12 вагонів);
      • трамвай № 28 – «вул. Милославська – ст. м. «Лісова» (10 вагонів);
        • трамвай № 29 – «ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова» (5 вагонів);
          • трамвай № 35 – «вул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лісова» (7 вагонів).

            Південне кладовище:

            • автобус № 740 (додатковий) – «Одеська площа – Південне кладовище» (20 машин);
              • автобуси №56, 57, 120;
                • тролейбуси №11, 12, 43, 45;
                  • маршрутні таксі №461 та №496.

                    Лісове кладовище:

                    • автобуси № 63, 77, 81, 101;
                      • додаткові автобуси № 121, 122, 124, 125;
                        • тролейбуси №37, №37-А;
                          • трамваї № 5, 22, 28, 33, 35;
                            • маршрутні таксі № 151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.

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                              Лук’янівський заповідник:

                              • тролейбуси № 16, 19, 23;
                                • автобус № 50;
                                  • маршрутні таксі  №166, 439.

                                    Солом’янське кладовище:

                                    • автобуси №22, 69, 119;
                                      • тролейбуси № 3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;
                                        • маршрутні таксі № 223, 401, 496, 499, 518.

                                          Пуща-Водицьке кладовище:

                                          • автобус № 30;
                                            • трамваї №№ 12, 17, 19.

                                              Корчуватське кладовище:

                                              • автобус № 20;
                                                • маршрутні таксі № 470, 557, 567.

                                                  Святошинське кладовище:

                                                  • автобуси №23, 56, 57;
                                                    • тролейбус № 39;
                                                      • маршрутні таксі № 401, 408.

                                                        Братське та Михайлівське кладовища:

                                                        • автобус № 9;
                                                          • трамваї № 1, 2;
                                                            • маршрутні таксі № 188, 201, 408, 421, 461, 510.

                                                              Мишоловське кладовище:

                                                              • автобус № 52;
                                                                • маршрутне таксі № 470.

                                                                  Чапаєвське кладовище:

                                                                  • автобуси № 43, 43-К, 57;
                                                                    • маршрутне таксі № 567.

                                                                      Пирогівське кладовище:

                                                                      • автобус № 27.

                                                                        Совське кладовище:

                                                                        • автобус № 19;
                                                                          • маршрутні таксі № 205, 239.

                                                                            Міське кладовище:

                                                                            • автобуси № 14, 32, 90, 90-К, 103;
                                                                              • тролейбуси № 4, 5, 16, 23, 26, 35;
                                                                                • маршрутні таксі № 166, 223.

                                                                                  Байкове кладовище:

                                                                                  • автобуси № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;
                                                                                    • тролейбуси № 1, 12, 40, 42;
                                                                                      • маршрутні таксі №№ 520, 539.

                                                                                        Військове кладовище:

                                                                                        • тролейбуси № 16, 19, 23, 30, 31, 35;
                                                                                          • автобус № 50;
                                                                                            • маршрутні таксі № 166, 439.

                                                                                              28 квітня

                                                                                              Меморіал у парку Вічної Слави:

                                                                                              • автобуси № 24, 25, 55;
                                                                                                • тролейбус № 38;
                                                                                                  • маршрутні таксі № 470, 520.

                                                                                                    Дарницьке та Позняківське кладовища:

                                                                                                    • автобуси № 17, 18, 42, 45, 51, 63, 115;
                                                                                                      • трамваї № 8, 22, 27, 29;
                                                                                                        • маршрутні таксі № 407, 415, 503, 526, 529.

                                                                                                          Звіринецьке кладовище:

                                                                                                          • автобуси № 51, 109, 118;
                                                                                                            • тролейбуси № 43, 43-К;
                                                                                                              • маршрутні таксі № 205, 416, 590.

                                                                                                                Бортничанське кладовище:

                                                                                                                • автобус № 104;
                                                                                                                  • маршрутне таксі № 529.

                                                                                                                    Вигурівське та Троєщинське кладовища:

                                                                                                                    • автобус № 6.

                                                                                                                      29 квітня

                                                                                                                      автобуси № 11, 11-Д.

                                                                                                                      Військове кладовище:

                                                                                                                      • тролейбуси № 16, 19, 23, 30, 31, 35;
                                                                                                                        • маршрутні таксі № 166, 439.

                                                                                                                          Байкове кладовище:

                                                                                                                          • автобуси: № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;
                                                                                                                            • тролейбуси № 1, 12, 40, 40-К, 42;
                                                                                                                              • маршрутні таксі № 520, 539.

                                                                                                                                30 квітня

                                                                                                                                 Міське кладовище:

                                                                                                                                • автобуси №14, 32, 90, 90-К, 103;
                                                                                                                                  • тролейбуси №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;
                                                                                                                                    • маршрутні таксі №№ 166, 223.

                                                                                                                                      Додамо, що Поминальними днями називається другий тиждень після Великодня. У народі його ще називають проводами, гробками, могилками, Радоницею тощо.

                                                                                                                                      Альона Уткіна

                                                                                                                                      Альона Уткіна

                                                                                                                                      СуспільствоКиїв
                                                                                                                                      Київська міська державна адміністрація
                                                                                                                                      Київ
                                                                                                                                      Brent
                                                                                                                                      $66.98
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                                                                                                                                      $32.43
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                                                                                                                                      $3,316.56
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