У Києві на поминальні дні запустять додаткові маршрути до кладовищ: як доїхати

На період поминальних днів із 27 до 30 квітня у столиці організували додаткові маршрути пасажирського транспорту до міських кладовищ. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА , передає УНН.

За словами представників Департаменту, основний пік перевезень припадає на неділю, тобто на 27 квітня. Тож саме у цей день буде задіяна максимальна кількість додаткових автобусів, тролейбусів і трамваїв. У КМДА оприлюднили графік додаткових маршрутів.

27 квітня

Північне кладовище:

автобус № 258 – «ст. м. «Лісова» – Північне кладовище» (70 машин);

трамвай № 8 – «ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лісова» (12 вагонів);

трамвай № 28 – «вул. Милославська – ст. м. «Лісова» (10 вагонів);

трамвай № 29 – «ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова» (5 вагонів);

трамвай № 35 – «вул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лісова» (7 вагонів).

Південне кладовище:

автобус № 740 (додатковий) – «Одеська площа – Південне кладовище» (20 машин);

автобуси №56, 57, 120;

тролейбуси №11, 12, 43, 45;

маршрутні таксі №461 та №496.

Лісове кладовище:

автобуси № 63, 77, 81, 101;

додаткові автобуси № 121, 122, 124, 125;

тролейбуси №37, №37-А;

трамваї № 5, 22, 28, 33, 35;

маршрутні таксі № 151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.

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Лук’янівський заповідник:

тролейбуси № 16, 19, 23;

автобус № 50;

маршрутні таксі №166, 439.

Солом’янське кладовище:

автобуси №22, 69, 119;

тролейбуси № 3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;

маршрутні таксі № 223, 401, 496, 499, 518.

Пуща-Водицьке кладовище:

автобус № 30;

трамваї №№ 12, 17, 19.

Корчуватське кладовище:

автобус № 20;

маршрутні таксі № 470, 557, 567.

Святошинське кладовище:

автобуси №23, 56, 57;

тролейбус № 39;

маршрутні таксі № 401, 408.

Братське та Михайлівське кладовища:

автобус № 9;

трамваї № 1, 2;

маршрутні таксі № 188, 201, 408, 421, 461, 510.

Мишоловське кладовище:

автобус № 52;

маршрутне таксі № 470.

Чапаєвське кладовище:

автобуси № 43, 43-К, 57;

маршрутне таксі № 567.

Пирогівське кладовище:

автобус № 27.

Совське кладовище:

автобус № 19;

маршрутні таксі № 205, 239.

Міське кладовище:

автобуси № 14, 32, 90, 90-К, 103;

тролейбуси № 4, 5, 16, 23, 26, 35;

маршрутні таксі № 166, 223.

Байкове кладовище:

автобуси № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;

тролейбуси № 1, 12, 40, 42;

маршрутні таксі №№ 520, 539.

Військове кладовище:

тролейбуси № 16, 19, 23, 30, 31, 35;

автобус № 50;

маршрутні таксі № 166, 439.

28 квітня

Меморіал у парку Вічної Слави:

автобуси № 24, 25, 55;

тролейбус № 38;

маршрутні таксі № 470, 520.

Дарницьке та Позняківське кладовища:

автобуси № 17, 18, 42, 45, 51, 63, 115;

трамваї № 8, 22, 27, 29;

маршрутні таксі № 407, 415, 503, 526, 529.

Звіринецьке кладовище:

автобуси № 51, 109, 118;

тролейбуси № 43, 43-К;

маршрутні таксі № 205, 416, 590.

Бортничанське кладовище:

автобус № 104;

маршрутне таксі № 529.

Вигурівське та Троєщинське кладовища:

автобус № 6.

29 квітня

автобуси № 11, 11-Д.

Військове кладовище:

тролейбуси № 16, 19, 23, 30, 31, 35;

маршрутні таксі № 166, 439.

Байкове кладовище:

автобуси: № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;

тролейбуси № 1, 12, 40, 40-К, 42;

маршрутні таксі № 520, 539.

30 квітня

Міське кладовище:

автобуси №14, 32, 90, 90-К, 103;

тролейбуси №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;

маршрутні таксі №№ 166, 223.

Додамо, що Поминальними днями називається другий тиждень після Великодня. У народі його ще називають проводами, гробками, могилками, Радоницею тощо.