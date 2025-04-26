Масштабный сбой произошел в приложениях: затронуло бесконтактную оплату, "Дія", "Нова пошта"

Пользователи жалуются на сбои в работе ряда приложений и банковских онлайн-услуг, в том числе "Дія" и "Нова пошта", пишет УНН.

Детали

"Сервисы "Нова пошта" временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика. Акцентируем внимание, что это не хакерская атака. По состоянию на 9:00 субботы, 26 апреля, проблема устраняется. Мы ожидаем возобновления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлении будем сообщать дополнительно", - сообщили в почтовой компании.

Также пользователи жалуются на проблемы с работой приложения "Дія". "К сожалению, произошла ошибка", - свидетельствует сообщение в приложении некоторых пользователей.

Кроме того, сообщалось о невозможности оплаты бесконтактно в метро Киева из-за технического сбоя в "Ощадбанке".



Поступают сообщения и о проблемах с работой Google Pay и Apple Pay.



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