Сбой в работе приложений: сооснователь monobank заявил о возможной хакерской атаке на один из крупных дата-центров
Киев • УНН
Масштабные сбои в приложениях, в частности Дія, Новая почта, Google Pay, Apple Pay. Гороховский предположил, что это похоже на хакерскую атаку на дата-центр.
Соучредитель monobank Олег Гороховский на фоне масштабных сбоев в приложениях заявил о возможной хакерской атаке на один из крупных дата-центров, пишет УНН.
Как будто хакерская атака на один из крупных дата-центров
Ранее в "Дії" сообщили о временном сбое в работе мобильных приложений из-за "технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных".
Пользователи жаловались на сбои в работе ряда приложений и онлайн-оплаты, в том числе "Дія", "Новая почта", Google Pay и Apple Pay. Также сообщалось о проблемах с оплатой в метро Киева.
Соучредитель monobank Гороховский отметил, что "нас вроде не задело".