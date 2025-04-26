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Сбой в работе приложений: сооснователь monobank заявил о возможной хакерской атаке на один из крупных дата-центров

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Масштабные сбои в приложениях, в частности Дія, Новая почта, Google Pay, Apple Pay. Гороховский предположил, что это похоже на хакерскую атаку на дата-центр.

Сбой в работе приложений: сооснователь monobank заявил о возможной хакерской атаке на один из крупных дата-центров

Соучредитель monobank Олег Гороховский на фоне масштабных сбоев в приложениях заявил о возможной хакерской атаке на один из крупных дата-центров, пишет УНН.

Как будто хакерская атака на один из крупных дата-центров

- написал в Telegram соучредитель мобильного банка monobank Олег Гороховский на фоне масштабных сбоев в приложениях.

Ранее в "Дії" сообщили о временном сбое в работе мобильных приложений из-за "технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных".

Пользователи жаловались на сбои в работе ряда приложений и онлайн-оплаты, в том числе "Дія", "Новая почта", Google Pay и Apple Pay. Также сообщалось о проблемах с оплатой в метро Киева.

Соучредитель monobank Гороховский отметил, что "нас вроде не задело".

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