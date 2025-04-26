Збій у роботі застосунків стався через технічні оновлення у дата-центрі - "Дія"
Київ • УНН
В "Дії" повідомили про тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків через технічні оновлення у дата-центрі. Команда оперативно відновлює роботу сервісів.
Збій у роботі мобільних застосунків стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних, повідомили в онлайн-сервісі державних послуг "Дія", яку також не оминула проблема, пише УНН.
Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків
"Відновлюємо роботу "Дії". (...) Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів", - вказали у "Дії".
І пообіцяли, що "вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою".
Масштабний збій стався у застосунках: зачепило безконтактну оплату, "Дію", "Нову пошту"26.04.25, 09:35 • 890 переглядiв