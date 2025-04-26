Збій у роботі застосунків стався через технічні оновлення у дата-центрі - "Дія"

Збій у роботі мобільних застосунків стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних, повідомили в онлайн-сервісі державних послуг "Дія", яку також не оминула проблема, пише УНН.

Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків - повідомили у "Дії" у соцмережах.

"Відновлюємо роботу "Дії". (...) Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів", - вказали у "Дії".

І пообіцяли, що "вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою".

Масштабний збій стався у застосунках: зачепило безконтактну оплату, "Дію", "Нову пошту"