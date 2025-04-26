Сбой в работе приложений произошел из-за технических обновлений в дата-центре - "Дія"

Сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных, сообщили в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія", которую также не обошла проблема, пишет УНН.

Из-за технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений - сообщили в "Дії" в соцсетях.

"Восстанавливаем работу "Дії". (...) Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов", - указали в "Дії".

И пообещали, что "уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой".

Масштабный сбой произошел в приложениях: затронуло бесконтактную оплату, "Дія", "Нова пошта"