Сбой в работе приложений произошел из-за технических обновлений в дата-центре - "Дія"
Киев • УНН
В "Дії" сообщили о временном сбое в работе мобильных приложений из-за технических обновлений в дата-центре. Команда оперативно возобновляет работу сервисов.
Сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных, сообщили в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія", которую также не обошла проблема, пишет УНН.
Из-за технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений
"Восстанавливаем работу "Дії". (...) Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов", - указали в "Дії".
И пообещали, что "уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой".
Масштабный сбой произошел в приложениях: затронуло бесконтактную оплату, "Дія", "Нова пошта"26.04.25, 09:35 • 466 просмотров