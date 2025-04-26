Сбой в работе приложений: сооснователь monobank заявил, что хакерская атака не подтверждается

Соучредитель monobank Олег Гороховский на фоне масштабных сбоев в приложениях заявил, что хакерская атака на один из крупных дата-центров не подтверждается, пишет УНН.

Хакерская атака не подтверждается - написал в Telegram соучредитель мобильного банка monobank Олег Гороховский на фоне масштабных сбоев в приложениях.

Тем временем в "Новой почте", которую затронул сбой, сообщили, что "сервисы Новой почты возобновили работу".

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Ранее Гороховский на фоне масштабных сбоев в приложениях заявил о возможной хакерской атаке на один из крупных дата-центров. Тем временем в "Дии" сообщили о временном сбое в работе мобильных приложений из-за "технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных".

Пользователи жаловались на сбои в работе ряда приложений и онлайн-оплаты, в том числе "Дия", "Новая почта", Google Pay и Apple Pay. Соучредитель monobank Гороховский отметил, что "нас вроде не задело". Также сообщалось о проблемах с оплатой в метро Киева.