Сбой в работе приложений: сооснователь monobank заявил, что хакерская атака не подтверждается
Киев • УНН
Сооснователь monobank Олег Гороховский заявил, что хакерская атака на крупный дата-центр не подтвердилась. Ранее сообщалось о сбоях в работе приложений и онлайн-оплат.
Соучредитель monobank Олег Гороховский на фоне масштабных сбоев в приложениях заявил, что хакерская атака на один из крупных дата-центров не подтверждается, пишет УНН.
Хакерская атака не подтверждается
Тем временем в "Новой почте", которую затронул сбой, сообщили, что "сервисы Новой почты возобновили работу".
Дополнение
Ранее Гороховский на фоне масштабных сбоев в приложениях заявил о возможной хакерской атаке на один из крупных дата-центров. Тем временем в "Дии" сообщили о временном сбое в работе мобильных приложений из-за "технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных".
Пользователи жаловались на сбои в работе ряда приложений и онлайн-оплаты, в том числе "Дия", "Новая почта", Google Pay и Apple Pay. Соучредитель monobank Гороховский отметил, что "нас вроде не задело". Также сообщалось о проблемах с оплатой в метро Киева.