Хакеры взломали более 600 брандмауэров в 55 странах мира с помощью ИИ всего за несколько недель

Компания Amazon предупредила о новой масштабной угрозе, в рамках которой киберпреступники использовали общедоступные инструменты генеративного искусственного интеллекта для массового взлома сетевых экранов в 55 странах мира. Всего за пять недель хакерам удалось скомпрометировать более 600 фаерволов, используя ИИ для автоматизации подбора паролей и обхода устаревших систем защиты. Согласно отчету Bloomberg, атаки были нацелены на объекты с однофакторной аутентификацией и слабыми учетными данными. Об этом пишет УНН.

Детали

Применение искусственного интеллекта позволило хакерам значительно ускорить процесс разведки и выявления уязвимостей, которые ранее требовали месяцев ручной работы. ИИ-инструменты помогли автоматизировать написание вредоносного кода и адаптировать его под конкретные типы защитных систем в реальном времени.

Специалисты Amazon отмечают, что такие операции часто являются лишь подготовительным этапом для развертывания программ-вымогателей, поскольку полученный доступ к административным панелям дает полный контроль над корпоративными сетями.

Использование генеративного ИИ для масштабирования атак демонстрирует, что киберпреступность переходит на новый уровень. Мы видим, как хакеры взламывают сотни систем за считанные недели, что раньше было невозможно для таких малых групп – отмечается в заявлении представителей Amazon.

Необходимость усиления мер безопасности

Инцидент подтвердил критическую уязвимость систем, которые до сих пор полагаются на простые методы идентификации пользователей. Amazon настоятельно рекомендует организациям немедленно перейти на многофакторную аутентификацию и использовать алгоритмы машинного обучения уже для защиты своих сетей, чтобы иметь возможность противодействовать ИИ-атакам.

Эксперты прогнозируют, что количество подобных автоматизированных нападений будет только расти, поскольку инструменты для их проведения становятся все более доступными на теневых форумах.

