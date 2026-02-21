Хакеры взломали более 600 брандмауэров в 55 странах мира с помощью ИИ всего за несколько недель

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 6320 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 11442 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 12738 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 18560 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 20483 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 20349 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 23144 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 41476 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14931 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21056 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
79%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg20 февраля, 15:26 • 4740 просмотра
Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа20 февраля, 15:31 • 10373 просмотра
В ЕС анализируют решение Верховного суда США об отмене пошлин Трампа20 февраля, 16:01 • 3828 просмотра
Трамп собирает пресс-конференцию после отмены Верховным судом глобальных пошлинVideo20 февраля, 17:28 • 3848 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей19:21 • 5606 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 22882 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 32252 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 41476 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 62623 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 99013 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Крис Мартин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Германия
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20:02 • 2938 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей19:21 • 5672 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 16110 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 39214 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 41721 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Фильм
9К720 Искандер

Хакеры взломали более 600 брандмауэров в 55 странах мира с помощью ИИ всего за несколько недель

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Amazon предупредила о масштабной угрозе: киберпреступники использовали ИИ для взлома более 600 брандмауэров в 55 странах за пять недель. Атаки нацелены на объекты с однофакторной аутентификацией и слабыми учетными данными.

Хакеры взломали более 600 брандмауэров в 55 странах мира с помощью ИИ всего за несколько недель

Компания Amazon предупредила о новой масштабной угрозе, в рамках которой киберпреступники использовали общедоступные инструменты генеративного искусственного интеллекта для массового взлома сетевых экранов в 55 странах мира. Всего за пять недель хакерам удалось скомпрометировать более 600 фаерволов, используя ИИ для автоматизации подбора паролей и обхода устаревших систем защиты. Согласно отчету Bloomberg, атаки были нацелены на объекты с однофакторной аутентификацией и слабыми учетными данными. Об этом пишет УНН.

Детали

Применение искусственного интеллекта позволило хакерам значительно ускорить процесс разведки и выявления уязвимостей, которые ранее требовали месяцев ручной работы. ИИ-инструменты помогли автоматизировать написание вредоносного кода и адаптировать его под конкретные типы защитных систем в реальном времени.

Фишинг, "звонки из банка", фейковые магазины - самые распространенные виды мошенничества: как не попасть в ловушку05.02.26, 12:28 • 3668 просмотров

Специалисты Amazon отмечают, что такие операции часто являются лишь подготовительным этапом для развертывания программ-вымогателей, поскольку полученный доступ к административным панелям дает полный контроль над корпоративными сетями.

Использование генеративного ИИ для масштабирования атак демонстрирует, что киберпреступность переходит на новый уровень. Мы видим, как хакеры взламывают сотни систем за считанные недели, что раньше было невозможно для таких малых групп

– отмечается в заявлении представителей Amazon.

Необходимость усиления мер безопасности

Инцидент подтвердил критическую уязвимость систем, которые до сих пор полагаются на простые методы идентификации пользователей. Amazon настоятельно рекомендует организациям немедленно перейти на многофакторную аутентификацию и использовать алгоритмы машинного обучения уже для защиты своих сетей, чтобы иметь возможность противодействовать ИИ-атакам.

Эксперты прогнозируют, что количество подобных автоматизированных нападений будет только расти, поскольку инструменты для их проведения становятся все более доступными на теневых форумах.

CERT-UA зафиксировала новую волну кибератак на госорганы из-за уязвимости в Microsoft Office02.02.26, 17:58 • 3713 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Amazon
Bloomberg L.P.