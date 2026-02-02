$42.810.04
ukenru
15:28 • 3836 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
11:00 • 16706 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 30066 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 55966 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 72905 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
1 февраля, 11:12 • 50181 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 49903 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 36032 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 52221 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 65573 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
CERT-UA зафиксировала новую волну кибератак на госорганы из-за уязвимости в Microsoft Office

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Команда CERT-UA зафиксировала новую волну кибератак на госорганы Украины и организации ЕС, используя уязвимость в Microsoft Office (CVE-2026-21509). Злоумышленники рассылали вредоносные письма под видом Укргидрометцентра, предоставляя доступ к компьютерам жертв.

CERT-UA зафиксировала новую волну кибератак на госорганы из-за уязвимости в Microsoft Office

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA сообщила о новой волне целенаправленных кибератак. Они осуществляются с использованием недавно обнаруженной уязвимости в Microsoft Office и направлены на госорганы Украины и организации в странах ЕС. Об этом сообщает Госспецсвязи, передает УНН.

Подробности

"CERT-UA фиксирует новую волну целенаправленных кибератак с использованием свежей уязвимости в Microsoft Office. Они направлены на госорганы Украины и организации в странах ЕС. 26 января 2026 года Microsoft сообщила об опасной уязвимости в программах Office (CVE-2026-21509). Уже на следующий день злоумышленники создали вредоносный документ на тему консультаций ЕС по Украине, в котором была использована эта уязвимость, и начали массовую атаку на украинские органы власти", – говорится в сообщении.

Под видом рассылки от Укргидрометцентра хакеры отправили вредоносные электронные письма на более чем 60 адресов министерств и ведомств. К письмам был прикреплен файл "BULLETEN_H.doc", который при открытии предоставлял злоумышленникам доступ к компьютеру жертвы.

"Специалисты рекомендуют: немедленно установить обновления от Microsoft и/или выполнить настройки реестра Windows, как указано в официальных инструкциях, и ограничить или тщательно проверять связь с облачным хранилищем Filen (filen.io), поскольку хакеры из группировки APT28 используют его для управления ВПО", – говорится в сообщении.

Напомним

Компании Bumble, Panera Bread, Match Group и CrunchBase пострадали от кибератак. Хакеры получили доступ к данным, но не к учетным записям или финансовой информации.

Алла Киосак

