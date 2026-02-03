$42.970.16
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

рф ночью нанесла мощнейший удар по энергетике с начала года - ДТЭК

Киев • УНН

 • 948 просмотра

россия ночью нанесла мощнейший удар по энергетике Украины с начала года. Атакованы объекты генерации и распределения электроэнергии, в частности ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.

рф ночью нанесла мощнейший удар по энергетике с начала года - ДТЭК

россия ночью совершила самую мощную атаку на энергетику с начала этого года, под ударом были как объекты генерации, так и распределения электроэнергии, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Ночью рф нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года. Под атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии. Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК. Также ракетами и дронами атакован объект ДТЭК Одесской области. Тысячи людей остались без света

- сообщили в ДТЭК.

россия снова атаковала ТЭС, повреждено оборудование - ДТЭК

Из-за последствий атаки в Киеве часть левого берега - в частности Днепровский и Дарницкий районы - вынужденно перешли на экстренные отключения. На правом берегу действуют временные графики.

"Энергосистема работает с серьезными ограничениями", - подчеркнули в ДТЭК.

В Укрэнерго сообщили, что ночью и утром враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на несколько регионов Украины. "В результате этого - на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в Киеве, Киевской, Харьковской, Винницкой и Одесской областях. Также есть поврежденные энергообъекты в нескольких регионах", - указали в Укрэнерго.

Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов.

Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль

Юлия Шрамко

