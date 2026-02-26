Киевская область получила 117 систем резервного электропитания от Израиля

Киевская область получила очередную помощь от международных партнеров для усиления энергетической устойчивости региона: при поддержке Посольства Государства Израиль в Украине и MASHAV - Агентства по международному сотрудничеству по развитию Государства Израиль - область получила 117 портативных систем резервного электропитания MarstekVenus-E общей мощностью 600 кВт. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

По его словам, начиная с четверга системы резервного питания будут переданы общинам Киевской области для обеспечения стабильной работы объектов критической и социальной инфраструктуры.

Они помогут обеспечить бесперебойную работу критических узлов больниц, пунктов несокрушимости учебных заведений, малых котельных и скважин, укрытий в случаях аварийных отключений или перебоев с электроснабжением. Для общин это дополнительный ресурс, который позволяет поддерживать работу сервисов для людей даже в сложных условиях