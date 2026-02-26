Киевская область получила 117 систем резервного электропитания от Израиля
Киев • УНН
Киевская область получила 117 портативных систем резервного электропитания MarstekVenus-E общей мощностью 600 кВт. Помощь от Израиля усилит энергетическую устойчивость региона.
Киевская область получила очередную помощь от международных партнеров для усиления энергетической устойчивости региона: при поддержке Посольства Государства Израиль в Украине и MASHAV - Агентства по международному сотрудничеству по развитию Государства Израиль - область получила 117 портативных систем резервного электропитания MarstekVenus-E общей мощностью 600 кВт. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Подробности
По его словам, начиная с четверга системы резервного питания будут переданы общинам Киевской области для обеспечения стабильной работы объектов критической и социальной инфраструктуры.
Они помогут обеспечить бесперебойную работу критических узлов больниц, пунктов несокрушимости учебных заведений, малых котельных и скважин, укрытий в случаях аварийных отключений или перебоев с электроснабжением. Для общин это дополнительный ресурс, который позволяет поддерживать работу сервисов для людей даже в сложных условиях
Он добавил, что в условиях постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру такая поддержка имеет чрезвычайно важное значение, а каждая подобная система - это еще один шаг к устойчивости общин, стабильности работы учреждений и безопасности жителей Киевской области.
Напомним
По состоянию на 9 февраля Киевская область получила 509 генераторов от международных партнеров, которые установлены на объектах критической инфраструктуры. В регионе работает 4636 генераторов общей мощностью более 100 МВт.
