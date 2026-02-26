$43.260.03
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 14113 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 16330 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 15698 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 15226 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 14367 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 26579 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18219 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17572 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 33759 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Киевская область получила 117 систем резервного электропитания от Израиля

Киев • УНН

 190 просмотра

Киевская область получила 117 портативных систем резервного электропитания MarstekVenus-E общей мощностью 600 кВт. Помощь от Израиля усилит энергетическую устойчивость региона.

Киевская область получила 117 систем резервного электропитания от Израиля

Киевская область получила очередную помощь от международных партнеров для усиления энергетической устойчивости региона: при поддержке Посольства Государства Израиль в Украине и MASHAV - Агентства по международному сотрудничеству по развитию Государства Израиль - область получила 117 портативных систем резервного электропитания MarstekVenus-E общей мощностью 600 кВт. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Подробности

По его словам, начиная с четверга системы резервного питания будут переданы общинам Киевской области для обеспечения стабильной работы объектов критической и социальной инфраструктуры.

Они помогут обеспечить бесперебойную работу критических узлов больниц, пунктов несокрушимости учебных заведений, малых котельных и скважин, укрытий в случаях аварийных отключений или перебоев с электроснабжением. Для общин это дополнительный ресурс, который позволяет поддерживать работу сервисов для людей даже в сложных условиях

- отметил Калашник.

Он добавил, что в условиях постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру такая поддержка имеет чрезвычайно важное значение, а каждая подобная система - это еще один шаг к устойчивости общин, стабильности работы учреждений и безопасности жителей Киевской области.

Напомним

По состоянию на 9 февраля Киевская область получила 509 генераторов от международных партнеров, которые установлены на объектах критической инфраструктуры. В регионе работает 4636 генераторов общей мощностью более 100 МВт.

Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали07.02.26, 22:13 • 54415 просмотров

Вадим Хлюдзинский

