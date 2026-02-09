$43.050.09
20:00 • 1376 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
19:32 • 3440 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
18:49 • 5148 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 7332 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 11663 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 14423 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 25724 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 41909 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 41902 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 57108 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА

Київ • УНН

 38 перегляди

Київщина отримала 509 генераторів від міжнародних партнерів, які встановлені на об'єктах критичної інфраструктури. У регіоні працює 4636 генераторів загальною потужністю понад 100 МВт.

На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА

У Київській області, фактично, працює ціле генераторне господарство — 4636 одиниць загальною потужністю понад 100 МВт. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Деталі

Як повідомив Калашник, за останні декілька тижнів Київська область уже отримала 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт. Цю допомогу надали наші міжнародні партнери — Польща, Литва, Чехія, УВКБ ООН, Товариство Червоного Хреста в Україні та на Київщині, гуманітарні організації та благодійні фонди. Щиро вдячний кожному, хто підтримує Київщину в цей непростий час.

Генератори вже встановлені на об’єктах критичної інфраструктури: котельнях, водоканалах, лікарнях, школах, дитячих садках, пунктах незламності. Це означає тепло, вода і базові послуги для людей навіть під час відключень електроенергії 

- додав голова ОВА.

Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль09.02.26, 21:32 • 3438 переглядiв

Калашник додав, що є конкретні приклади, які добре показують, як це працює на практиці.

У Борисполі генератор, отриманий від Польської Республіки, встановлено біля котельні, яка забезпечує теплом школу, професійно-технічний ліцей, дитячий садок і цілий мікрорайон — 28 багатоквартирних будинків. Ще один генератор у місті заживлює свердловину водоканалу — це стабільне водопостачання для частини Борисполя навіть у кризових умовах. Окремий приклад — Ворзель. Тут генератор, наданий ДСНС України, працює в школі та забезпечує електроенергією навчальний заклад, модульне містечко для людей, які втратили житло, і котельню. Дякую рятувальникам за цю допомогу — вона напряму впливає на безпеку і комфорт людей 

- додав він.

Голова Київської ОВА наголосив, що фактично в регіоні працює ціле генераторне господарство — 4636 одиниць загальною потужністю понад 100 МВт.

Паралельно громади Київщини переходять до більш системних рішень і нарощують власну енергетичну незалежність. В області вже працюють 56 когенераційних установок, а також газотурбінна загальною потужністю 145 МВт. Це дозволяє громадам бути менш залежними від мережевої енергетики та стабільно забезпечувати людей світлом і теплом. Додатково встановлюємо 36 мобільних пересувних котелень загальною потужністю 17,5 МВт. Активно розвивається і сонячна генерація — в області працює 114 електростанцій потужністю 280,6 МВт 

- наголосив Калашник.

Сьогодні, за його словами, розподілена генерація вже покриває близько чверті потреб Київської області.

Зеленський анонсував нові програми підтримки людей і громад: чого чекати власникам приватних будинків09.02.26, 20:14 • 2814 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиївська область
