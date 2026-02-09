На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА

У Київській області, фактично, працює ціле генераторне господарство — 4636 одиниць загальною потужністю понад 100 МВт. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Як повідомив Калашник, за останні декілька тижнів Київська область уже отримала 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт. Цю допомогу надали наші міжнародні партнери — Польща, Литва, Чехія, УВКБ ООН, Товариство Червоного Хреста в Україні та на Київщині, гуманітарні організації та благодійні фонди. Щиро вдячний кожному, хто підтримує Київщину в цей непростий час.

Генератори вже встановлені на об’єктах критичної інфраструктури: котельнях, водоканалах, лікарнях, школах, дитячих садках, пунктах незламності. Це означає тепло, вода і базові послуги для людей навіть під час відключень електроенергії

Калашник додав, що є конкретні приклади, які добре показують, як це працює на практиці.

У Борисполі генератор, отриманий від Польської Республіки, встановлено біля котельні, яка забезпечує теплом школу, професійно-технічний ліцей, дитячий садок і цілий мікрорайон — 28 багатоквартирних будинків. Ще один генератор у місті заживлює свердловину водоканалу — це стабільне водопостачання для частини Борисполя навіть у кризових умовах. Окремий приклад — Ворзель. Тут генератор, наданий ДСНС України, працює в школі та забезпечує електроенергією навчальний заклад, модульне містечко для людей, які втратили житло, і котельню. Дякую рятувальникам за цю допомогу — вона напряму впливає на безпеку і комфорт людей