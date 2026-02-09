Зеленський анонсував нові програми підтримки людей і громад: чого чекати власникам приватних будинків
Президент Володимир Зеленський оголосив про нові програми підтримки людей та громад, включаючи розширення можливостей для власників приватних будинків щодо автономного енергоживлення. Уряд також зробить доступнішими закупівлі ОСББ генераторів та іншої техніки.
Погодили з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко нові програми підтримки людей і громад. Уряд України має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ нового обладнання – генераторів та іншої техніки, яка потрібна в умовах дефіциту електрики. Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення. Всі деталі нових програм урядовці мають представити найближчим часом
Також Премʼєр-міністр доповіла Президенту щодо стану виконання наявних програм підтримки.
Активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати та ремонтувати генератори, – уже майже 20 тисяч таких заявок. Програма кредитів під нуль відсотків на купівлю генераторів вийшла на пів мільярда гривень і буде зростати й надалі – кошти в програмі є. Програма пакунків тепла, які видають людям зокрема в Києві, цього тижня має вийти на обсяг у 40 тисяч пакунків. Близько 400 тисяч українців – у спеціальній програмі адресної допомоги тим, чий рівень життя, на жаль, найнижчий. Такі люди отримали по 6500 гривень цієї зими
За словами Глави держави, чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей програма зимової підтримки – у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 мільйона українців.
Усі ефективні програми підтримки будемо продовжувати
