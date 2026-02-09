$43.050.09
Ексклюзив
16:18 • 5508 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 10378 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 21844 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 37750 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 40004 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 55832 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53650 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42666 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40940 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27275 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Зеленський анонсував нові програми підтримки людей і громад: чого чекати власникам приватних будинків

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Володимир Зеленський оголосив про нові програми підтримки людей та громад, включаючи розширення можливостей для власників приватних будинків щодо автономного енергоживлення. Уряд також зробить доступнішими закупівлі ОСББ генераторів та іншої техніки.

Зеленський анонсував нові програми підтримки людей і громад: чого чекати власникам приватних будинків

Президент України Володимир Зеленський нові програми підтримки людей і громад. Зокрема буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення, передає УНН.

Погодили з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко нові програми підтримки людей і громад. Уряд України має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ нового обладнання – генераторів та іншої техніки, яка потрібна в умовах дефіциту електрики. Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення. Всі деталі нових програм урядовці мають представити найближчим часом 

- повідомив Зеленський. 

Україна запускає програму "СвітлоДім": ОСББ можуть отримати до 300 тисяч гривень на енергообладнання28.01.26, 21:18 • 4634 перегляди

Додамо

Також Премʼєр-міністр доповіла Президенту щодо стану виконання наявних програм підтримки.

Активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати та ремонтувати генератори, – уже майже 20 тисяч таких заявок. Програма кредитів під нуль відсотків на купівлю генераторів вийшла на пів мільярда гривень і буде зростати й надалі – кошти в програмі є. Програма пакунків тепла, які видають людям зокрема в Києві, цього тижня має вийти на обсяг у 40 тисяч пакунків. Близько 400 тисяч українців – у спеціальній програмі адресної допомоги тим, чий рівень життя, на жаль, найнижчий. Такі люди отримали по 6500 гривень цієї зими 

- зазначив Зеленський.

За словами Глави держави, чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей програма зимової підтримки – у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 мільйона українців.

Усі ефективні програми підтримки будемо продовжувати 

- резюмував Глава держави.

Уряд виділив 800 млн грн на перший етап програми "СвітлоДІМ" 29.01.26, 20:10 • 4332 перегляди

Антоніна Туманова

