Зеленский анонсировал новые программы поддержки людей и громад: чего ждать владельцам частных домов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые программы поддержки людей и громад. В частности, будут расширены возможности программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергоснабжения, передает УНН.

Согласовали с Премьер-министром Юлией Свириденко новые программы поддержки людей и общин. Правительство Украины должно сделать ощутимо доступнее закупки ОСМД нового оборудования – генераторов и другой техники, которая нужна в условиях дефицита электричества. Будут расширены и возможности программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергоснабжения. Все детали новых программ чиновники должны представить в ближайшее время - сообщил Зеленский.

Также Премьер-министр доложила Президенту о состоянии выполнения существующих программ поддержки.

Активно поступают заявки от ФОПов на выплаты, которые помогают содержать и ремонтировать генераторы, – уже почти 20 тысяч таких заявок. Программа кредитов под ноль процентов на покупку генераторов вышла на полмиллиарда гривен и будет расти и дальше – средства в программе есть. Программа пакетов тепла, которые выдают людям, в частности в Киеве, на этой неделе должна выйти на объем в 40 тысяч пакетов. Около 400 тысяч украинцев – в специальной программе адресной помощи тем, чей уровень жизни, к сожалению, самый низкий. Такие люди получили по 6500 гривен этой зимой - отметил Зеленский.

По словам Главы государства, четко продемонстрировала результат и свою полезность для людей программа зимней поддержки – в рамках этой программы помощь уже получили 17,8 миллиона украинцев.

Все эффективные программы поддержки будем продолжать - резюмировал Глава государства.

