Эксклюзив
16:18
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
публикации
Эксклюзивы
Зеленский анонсировал новые программы поддержки людей и громад: чего ждать владельцам частных домов

Киев

 • 90 просмотра

Президент Владимир Зеленский объявил о новых программах поддержки людей и общин, включая расширение возможностей для владельцев частных домов по автономному энергоснабжению. Правительство также сделает доступнее закупки ОСМД генераторов и другой техники.

Зеленский анонсировал новые программы поддержки людей и громад: чего ждать владельцам частных домов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые программы поддержки людей и громад. В частности, будут расширены возможности программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергоснабжения, передает УНН.

Согласовали с Премьер-министром Юлией Свириденко новые программы поддержки людей и общин. Правительство Украины должно сделать ощутимо доступнее закупки ОСМД нового оборудования – генераторов и другой техники, которая нужна в условиях дефицита электричества. Будут расширены и возможности программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергоснабжения. Все детали новых программ чиновники должны представить в ближайшее время

- сообщил Зеленский.

Украина запускает программу "СвітлоДім": ОСМД могут получить до 300 тысяч гривен на энергооборудование28.01.26, 21:18 • 4634 просмотра

Добавим

Также Премьер-министр доложила Президенту о состоянии выполнения существующих программ поддержки.

Активно поступают заявки от ФОПов на выплаты, которые помогают содержать и ремонтировать генераторы, – уже почти 20 тысяч таких заявок. Программа кредитов под ноль процентов на покупку генераторов вышла на полмиллиарда гривен и будет расти и дальше – средства в программе есть. Программа пакетов тепла, которые выдают людям, в частности в Киеве, на этой неделе должна выйти на объем в 40 тысяч пакетов. Около 400 тысяч украинцев – в специальной программе адресной помощи тем, чей уровень жизни, к сожалению, самый низкий. Такие люди получили по 6500 гривен этой зимой

- отметил Зеленский.

По словам Главы государства, четко продемонстрировала результат и свою полезность для людей программа зимней поддержки – в рамках этой программы помощь уже получили 17,8 миллиона украинцев.

Все эффективные программы поддержки будем продолжать

- резюмировал Глава государства.

Правительство выделило 800 млн грн на первый этап программы "СвітлоДІМ"29.01.26, 20:10 • 4332 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Морозы в Украине
Техника
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Киев