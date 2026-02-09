$43.050.09
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 3736 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 5406 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 7616 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 11795 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 14484 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 25799 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 42004 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 41939 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 57142 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
На Киевщине работает "генераторное хозяйство" общей мощностью более 100 МВт - ОВА

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Киевщина получила 509 генераторов от международных партнеров, которые установлены на объектах критической инфраструктуры. В регионе работает 4636 генераторов общей мощностью более 100 МВт.

На Киевщине работает "генераторное хозяйство" общей мощностью более 100 МВт - ОВА

В Киевской области фактически работает целое генераторное хозяйство — 4636 единиц общей мощностью более 100 МВт. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Детали

Как сообщил Калашник, за последние несколько недель Киевская область уже получила 509 генераторов общей мощностью более 5,3 МВт. Эту помощь оказали наши международные партнеры — Польша, Литва, Чехия, УВКБ ООН, Общество Красного Креста в Украине и на Киевщине, гуманитарные организации и благотворительные фонды. Искренне благодарен каждому, кто поддерживает Киевщину в это непростое время.

Генераторы уже установлены на объектах критической инфраструктуры: котельных, водоканалах, больницах, школах, детских садах, пунктах несокрушимости. Это означает тепло, вода и базовые услуги для людей даже во время отключений электроэнергии 

- добавил глава ОВА.

Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль

Калашник добавил, что есть конкретные примеры, которые хорошо показывают, как это работает на практике.

В Борисполе генератор, полученный от Польской Республики, установлен возле котельной, которая обеспечивает теплом школу, профессионально-технический лицей, детский сад и целый микрорайон — 28 многоквартирных домов. Еще один генератор в городе запитывает скважину водоканала — это стабильное водоснабжение для части Борисполя даже в кризисных условиях. Отдельный пример — Ворзель. Здесь генератор, предоставленный ГСЧС Украины, работает в школе и обеспечивает электроэнергией учебное заведение, модульный городок для людей, потерявших жилье, и котельную. Спасибо спасателям за эту помощь — она напрямую влияет на безопасность и комфорт людей 

- добавил он.

Глава Киевской ОВА подчеркнул, что фактически в регионе работает целое генераторное хозяйство — 4636 единиц общей мощностью более 100 МВт.

Параллельно общины Киевщины переходят к более системным решениям и наращивают собственную энергетическую независимость. В области уже работают 56 когенерационных установок, а также газотурбинная общей мощностью 145 МВт. Это позволяет общинам быть менее зависимыми от сетевой энергетики и стабильно обеспечивать людей светом и теплом. Дополнительно устанавливаем 36 мобильных передвижных котельных общей мощностью 17,5 МВт. Активно развивается и солнечная генерация — в области работает 114 электростанций мощностью 280,6 МВт 

- подчеркнул Калашник.

Сегодня, по его словам, распределенная генерация уже покрывает около четверти потребностей Киевской области.

Зеленский анонсировал новые программы поддержки людей и громад: чего ждать владельцам частных домов

Антонина Туманова

