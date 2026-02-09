На Киевщине работает "генераторное хозяйство" общей мощностью более 100 МВт - ОВА

В Киевской области фактически работает целое генераторное хозяйство — 4636 единиц общей мощностью более 100 МВт. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Как сообщил Калашник, за последние несколько недель Киевская область уже получила 509 генераторов общей мощностью более 5,3 МВт. Эту помощь оказали наши международные партнеры — Польша, Литва, Чехия, УВКБ ООН, Общество Красного Креста в Украине и на Киевщине, гуманитарные организации и благотворительные фонды. Искренне благодарен каждому, кто поддерживает Киевщину в это непростое время.

Генераторы уже установлены на объектах критической инфраструктуры: котельных, водоканалах, больницах, школах, детских садах, пунктах несокрушимости. Это означает тепло, вода и базовые услуги для людей даже во время отключений электроэнергии

Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль

Калашник добавил, что есть конкретные примеры, которые хорошо показывают, как это работает на практике.

В Борисполе генератор, полученный от Польской Республики, установлен возле котельной, которая обеспечивает теплом школу, профессионально-технический лицей, детский сад и целый микрорайон — 28 многоквартирных домов. Еще один генератор в городе запитывает скважину водоканала — это стабильное водоснабжение для части Борисполя даже в кризисных условиях. Отдельный пример — Ворзель. Здесь генератор, предоставленный ГСЧС Украины, работает в школе и обеспечивает электроэнергией учебное заведение, модульный городок для людей, потерявших жилье, и котельную. Спасибо спасателям за эту помощь — она напрямую влияет на безопасность и комфорт людей