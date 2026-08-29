Голова громади загинув на Київщині, прибувши допомогти після атаки рф

Голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Фото: Незламні.City

Голова Дмитрівської громади Тарас Дідич на Київщині загинув через атаку рф, повідомили у суботу Бучанський міський голова Анатолій Федорук та голова Мінінфраструктури Микола Калашник у соцмережах, пише УНН.

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"Глибоко співчуваю рідним і близьким голови Дмитрівської громади Тараса Тарасовича Дідича, який загинув унаслідок ворожої атаки на Київщину. Він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям. Бо не міг інакше. Понад 30 років, із 1994-го, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село. Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації - був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів", - вказав Калашник.

"Цієї ночі загинув мій колега, голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Тарас Тарасович виїхав на місце нічного ворожого обстрілу, щоб бути поруч із людьми та допомогти. І сам загинув", - написав Федорук.

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