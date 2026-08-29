Глава громады погиб в Киевской области, приехав помочь после атаки рф

Глава Дмитровской громады Тарас Дидыч. Фото: Незламні.City

Глава Дмитровской громады Тарас Дидыч в Киевской области погиб в результате атаки рф, сообщили в субботу Бучанский городской голова Анатолий Федорук и глава Мининфраструктуры Николай Калашник в соцсетях, пишет УНН.

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"Глубоко сочувствую родным и близким главы Дмитровской громады Тараса Тарасовича Дидыча, который погиб в результате вражеской атаки на Киевскую область. Он одним из первых приехал на место атаки, чтобы помочь людям. Потому что не мог иначе. Более 30 лет, с 1994 года, Тарас Тарасович возглавлял громаду, жил ее проблемами и знал каждую улицу и каждое село. Он всегда оставался со своими людьми. Не покинул их и во время российской оккупации — был на месте, поддерживал и помогал, держал громаду в один из самых страшных периодов", — указал Калашник.

"Этой ночью погиб мой коллега, глава Дмитровской громады Тарас Дидыч. Тарас Тарасович выехал на место ночного вражеского обстрела, чтобы быть рядом с людьми и помочь. И сам погиб", — написал Федорук.

В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВА