Глава громады погиб в Киевской области, приехав помочь после атаки рф

$44.540.0351.860.15
ukenru
07:52 • 1016 просмотра
В Непале после наводнения пропавшими без вести считаются уже 64 украинца — МИД
29 августа, 01:55 • 30484 просмотра
Оккупированная часть Херсонской области более суток без электроснабжения после ударов по подстанциям
29 августа, 00:38 • 32902 просмотра
В России после удара СБУ по «Энгельсу» могло остаться 37 боеспособных Ту-95МС — Defense Express
28 августа, 23:54 • 18911 просмотра
Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории» между США и ВенесуэлойPhoto
28 августа, 23:27 • 17415 просмотра
В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВАVideo
28 августа, 20:21 • 23492 просмотра
"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области
28 августа, 17:06 • 36383 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
28 августа, 16:13 • 33065 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 50108 просмотра
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
28 августа, 12:36 • 30558 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
70%
752мм
Популярные новости
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 14587 просмотра
Король Уганды, который когда-то был самым молодым монархом в мире, взошедший на престол в возрасте трёх лет, умер в возрасте 34 лет28 августа, 22:17 • 15542 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 12791 просмотра
Трамп проиграл очередную попытку отменить приговор по уголовному делу из-за президентского иммунитета29 августа, 00:16 • 10741 просмотра
Совместные приёмы пищи могут снижать риск депрессии и деменции — BBC29 августа, 00:56 • 7930 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 50121 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 45204 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 46792 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 45597 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 44879 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Крым
Непал
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 12986 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 14775 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 68985 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 99338 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 95368 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
Saab JAS 39 Gripen
Financial Times
P-800 Oniks

Глава громады погиб в Киевской области, приехав помочь после атаки рф

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Тарас Дидыч погиб на месте ночной атаки рф на Киевскую область. Он возглавлял Дмитровскую громаду более 30 лет.

Глава громады погиб в Киевской области, приехав помочь после атаки рф
Глава Дмитровской громады Тарас Дидыч. Фото: Незламні.City

Глава Дмитровской громады Тарас Дидыч в Киевской области погиб в результате атаки рф, сообщили в субботу Бучанский городской голова Анатолий Федорук и глава Мининфраструктуры Николай Калашник в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

"Глубоко сочувствую родным и близким главы Дмитровской громады Тараса Тарасовича Дидыча, который погиб в результате вражеской атаки на Киевскую область. Он одним из первых приехал на место атаки, чтобы помочь людям. Потому что не мог иначе. Более 30 лет, с 1994 года, Тарас Тарасович возглавлял громаду, жил ее проблемами и знал каждую улицу и каждое село. Он всегда оставался со своими людьми. Не покинул их и во время российской оккупации — был на месте, поддерживал и помогал, держал громаду в один из самых страшных периодов", — указал Калашник.

"Этой ночью погиб мой коллега, глава Дмитровской громады Тарас Дидыч. Тарас Тарасович выехал на место ночного вражеского обстрела, чтобы быть рядом с людьми и помочь. И сам погиб", — написал Федорук.

В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВА29.08.26, 02:27 • 17420 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиевская область
Взрывы
Калашник Николай Владимирович
Война в Украине
Киевская область