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Financial Times

В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВА

Киев • УНН

 • 2660 просмотра

Российская атака на Киевщину унесла жизни людей, точное число жертв устанавливается. Из Бучанского района эвакуировали более 200 человек.

В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВА

В результате российской атаки на Киевскую область есть погибшие, однако окончательное число жертв пока неизвестно. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Подробности

К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие. Сейчас у нас нет окончательной информации о количестве жертв

– заявил Ткаченко.

По его словам, спасатели и другие соответствующие службы продолжают работать на местах. Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Бучанском районе эвакуировали более 200 человек

Ранее Ткаченко сообщал, что на месте атаки в Бучанском районе развернули оперативный штаб. К ликвидации последствий привлечены спасатели, полицейские, медики и представители других оперативных служб.

Пожары в пяти домах ликвидированы, эвакуированы 165 человек, 6 пострадавших после удара по Киевской области — ОВА29.08.26, 00:37 • 946 просмотров

С места происшествия эвакуировали более 200 человек, среди которых есть дети. Пожар продолжают ликвидировать.

По словам Ткаченко, российские ударные дроны продолжают атаковать Киевскую область, а экстренные и оперативные службы работают непрерывно.

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Степан Гафтко

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