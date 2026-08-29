Пожары в пяти домах ликвидированы, эвакуированы 165 человек, 6 пострадавших после удара по Киевской области — ОВА

$44.540.0351.860.15
ukenru
20:21 • 11247 просмотра
"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области
19:27 • 12941 просмотра
В Киевской области после атаки рф горят склады — в ОВА призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за взрывов
17:06 • 27597 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
28 августа, 16:13 • 27149 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 36478 просмотра
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
28 августа, 12:36 • 28305 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
28 августа, 12:21 • 38670 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
28 августа, 11:37 • 20876 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
28 августа, 10:21 • 20361 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
28 августа, 09:56 • 38594 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.6м/с
66%
752мм
Популярные новости
Враг атаковал Сумы, предварительно, из реактивной системы залпового огня: семеро пострадавших в больнице28 августа, 12:41 • 4100 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 33433 просмотра
Апелляционная палата ВАКС отказалась передавать дело Коломойского в другой суд28 августа, 13:30 • 7898 просмотра
Украине необходимо мобилизовать не менее 30 000 человек ежемесячно - Буданов28 августа, 14:21 • 6944 просмотра
На Житомирской трассе возле Киева произошёл взрыв, предварительно, с последующей детонациейVideo18:41 • 12874 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 36479 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 33452 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 38670 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 38594 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 38384 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Джон Ратклифф
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Реклама
УНН Lite
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto22:05 • 288 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 63623 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 94411 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 91008 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 129673 просмотра
Актуальное
Хранитель
Социальная сеть
Financial Times
Грибы
БМ-27 "Ураган"

Пожары в пяти домах ликвидированы, эвакуированы 165 человек, 6 пострадавших после удара по Киевской области — ОВА

Киев • УНН

 • 582 просмотра

В Бучанском районе после российского удара эвакуировали 165 человек. Пострадали шестеро, спасательные работы продолжаются.

Пожары в пяти домах ликвидированы, эвакуированы 165 человек, 6 пострадавших после удара по Киевской области — ОВА

В Бучанском районе Киевской области после российского удара спасатели ликвидировали пожары в пяти частных домах и заведении общественного питания, с места происшествия эвакуировали 165 человек. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Подробности

В результате атаки возник масштабный пожар, который распространился на частные жилые дома. В настоящее время возгорания в пяти домах и заведении общественного питания уже ликвидированы.

С места происшествия эвакуировали 165 человек. По последним данным, в результате атаки пострадали шестеро человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Работы по ликвидации последствий продолжаются

На месте продолжают работать спасатели, медики, полицейские и другие необходимые службы. Работы по ликвидации последствий российского удара продолжаются.

Ткаченко также призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях.

В Киевской области после атаки рф горят склады — в ОВА призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за взрывов28.08.26, 22:27 • 12946 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиевская область
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Столкновения
Киевская область