Пожары в пяти домах ликвидированы, эвакуированы 165 человек, 6 пострадавших после удара по Киевской области — ОВА
Киев • УНН
В Бучанском районе после российского удара эвакуировали 165 человек. Пострадали шестеро, спасательные работы продолжаются.
В Бучанском районе Киевской области после российского удара спасатели ликвидировали пожары в пяти частных домах и заведении общественного питания, с места происшествия эвакуировали 165 человек. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
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В результате атаки возник масштабный пожар, который распространился на частные жилые дома. В настоящее время возгорания в пяти домах и заведении общественного питания уже ликвидированы.
С места происшествия эвакуировали 165 человек. По последним данным, в результате атаки пострадали шестеро человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Работы по ликвидации последствий продолжаются
На месте продолжают работать спасатели, медики, полицейские и другие необходимые службы. Работы по ликвидации последствий российского удара продолжаются.
Ткаченко также призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях.
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