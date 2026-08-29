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Пожежі у п'яти будинках ліквідовано, 165 людей евакуювали, 6 травмованих після удару по Київщині – ОВА

Київ • УНН

 • 164 перегляди

У Бучанському районі після російського удару евакуювали 165 людей. Постраждали шестеро, рятувальні роботи тривають.

Пожежі у п'яти будинках ліквідовано, 165 людей евакуювали, 6 травмованих після удару по Київщині – ОВА

У Бучанському районі Київської області після російського удару рятувальники ліквідували пожежі у п'яти приватних будинках та закладі харчування, з місця події евакуювали 165 людей. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа, яка поширилася на приватні житлові будинки. Наразі займання у п'яти будинках та закладі харчування вже ліквідоване.

З місця події евакуювали 165 людей. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро людей, їм надають необхідну медичну допомогу.

Роботи з ліквідації наслідків тривають

На місці продовжують працювати рятувальники, медики, поліцейські та інші необхідні служби. Роботи з ліквідації наслідків російського удару тривають.

Ткаченко також закликав жителів Київської області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиївська область
Вибухи
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Пожежі
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Київська область