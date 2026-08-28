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"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области

Киев • УНН

 • 4568 просмотра

После российского удара в Бучанском районе произошёл пожар с детонацией, трассу Киев—Чоп перекрыли. Корецкий требует наказания виновных.

"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области

После российского удара в Бучанском районе Киевской области возник пожар с последующей детонацией, из-за чего трассу Киев—Чоп временно перекрыли. Об этом сообщил премьер-министр Украины Корецкий по итогам докладов руководителей МВД и ГСЧС, пишет УНН.

Детали

На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и другие экстренные службы. По словам премьера, задействованы все необходимые силы и средства, а при необходимости людей эвакуируют.

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Корецкий заявил, что нынешняя ситуация свидетельствует о том, что после трагедии в Вишнёвом, где в июле после российского удара произошла детонация на складах, надлежащих выводов не сделали.

На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись

— заявил премьер.

Он также подчеркнул, что ожидает от правоохранительных органов немедленной и строгой реакции на ситуацию. В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки и принимают меры для защиты людей.

Напомним

Ранее Белошицкий сообщил, что на трассе М-06 Киев — Чоп с 15-го по 32-й км в обоих направлениях перекрыто движение. 

Степан Гафтко

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