"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области

После российского удара в Бучанском районе Киевской области возник пожар с последующей детонацией, из-за чего трассу Киев—Чоп временно перекрыли. Об этом сообщил премьер-министр Украины Корецкий по итогам докладов руководителей МВД и ГСЧС, пишет УНН.

На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и другие экстренные службы. По словам премьера, задействованы все необходимые силы и средства, а при необходимости людей эвакуируют.

В Киеве ограничили движение по Берестейскому проспекту и Большой кольцевой дороге в направлении Житомира

Корецкий заявил, что нынешняя ситуация свидетельствует о том, что после трагедии в Вишнёвом, где в июле после российского удара произошла детонация на складах, надлежащих выводов не сделали.

На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись