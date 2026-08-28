В Киеве ограничили движение по Берестейскому проспекту и Большой кольцевой дороге в направлении Житомира
Киев • УНН
Движение по Берестейскому проспекту и Большой кольцевой дороге частично ограничили. На трассе Киев—Чоп перекрыт участок с 15-го по 32-й\r\nкм.
В Киеве частично ограничили движение транспорта по проспекту Берестейскому и Большой Кольцевой дороге в направлении города Житомира. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
В связи с обстановкой на трассе Киев-Чоп (М-06) частично ограничивается движение всех транспортных средств по проспекту Берестейскому и Большой Кольцевой дороге в направлении города Житомира
По его словам, движение транспортных средств периодически возобновляется по мере возможности.
Напомним
Ранее Белошицкий сообщил, что на трассе М-06 Киев - Чоп с 15-го по 32-й км в обоих направлениях перекрыто движение.