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В Киеве ограничили движение по Берестейскому проспекту и Большой кольцевой дороге в направлении Житомира

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

Движение по Берестейскому проспекту и Большой кольцевой дороге частично ограничили. На трассе Киев—Чоп перекрыт участок с 15-го по 32-й\r\nкм.

В Киеве ограничили движение по Берестейскому проспекту и Большой кольцевой дороге в направлении Житомира

В Киеве частично ограничили движение транспорта по проспекту Берестейскому и Большой Кольцевой дороге в направлении города Житомира. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН

В связи с обстановкой на трассе Киев-Чоп (М-06) частично ограничивается движение всех транспортных средств по проспекту Берестейскому и Большой Кольцевой дороге в направлении города Житомира 

- сообщил Белошицкий.

По его словам, движение транспортных средств периодически возобновляется по мере возможности.

Напомним

Ранее Белошицкий сообщил, что на трассе М-06 Киев - Чоп с 15-го по 32-й км в обоих направлениях перекрыто движение. 

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеАвто
Алексей Белошицкий
Дорожно-транспортное происшествие
Житомир
Киев