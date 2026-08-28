У Києві обмежили рух проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку Житомира
Київ • УНН
Рух проспектом Берестейським і Великою Кільцевою дорогою частково обмежили. На трасі Київ—Чоп перекрито ділянку з 15-го до 32-го км.
У Києві частково обмежили рух транспорту проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку міста Житомира. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
У звʼязку із обстановкою на трасі Київ-Чоп (М-06) частково обмежується рух усіх транспортних засобів проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку міста Житомира
За його словами, рух транспортних засобів відновлюється періодично по мірі можливості.
Нагадаємо
Раніше Білошицький повідомив, що на трасі М-06 Київ - Чоп з 15 по 32 км в обох напрямках перекрито рух.