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У Києві обмежили рух проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку Житомира

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Рух проспектом Берестейським і Великою Кільцевою дорогою частково обмежили. На трасі Київ—Чоп перекрито ділянку з 15-го до 32-го км.

У Києві обмежили рух проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку Житомира

У Києві частково обмежили рух транспорту проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку міста Житомира. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН

У звʼязку із обстановкою на трасі Київ-Чоп (М-06) частково обмежується рух усіх транспортних засобів проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку міста Житомира 

- повідомив Білошицький.

За його словами, рух транспортних засобів відновлюється періодично по мірі можливості.

Нагадаємо

Раніше Білошицький повідомив, що на трасі М-06 Київ - Чоп з 15 по 32 км в обох напрямках перекрито рух. 

Антоніна Туманова

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Київ