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Регіони мають посилити резервне живлення перед опалювальним сезоном

Київ • УНН

 • 2940 перегляди

Станом на 1 серпня підготовлено майже 60% житлових будинків та понад 62% соцоб'єктів. Резервне живлення тепло- та водопостачання забезпечено на 75,6% від потреби.

Регіони мають посилити резервне живлення перед опалювальним сезоном
Фото: t.me/MinInfraUA

В Україні триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/27. Станом на 1 серпня вже підготовлено майже 60% житлових будинків, понад 62% об’єктів соціальної сфери та понад 60% котелень. Окрему увагу приділяють резервному живленню об’єктів тепло- та водопостачання. Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає УНН.

Деталі

Під головуванням міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника провели чергове засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/27

 - йдеться у дописі.

За наявною інформацією, станом на 1 серпня вже підготовлено майже 60% житлових будинків, понад 62% об’єктів соціальної сфери, понад 60% котелень.  Загальна потреба в резервному живленні об’єктів тепло- та водопостачання становить становить 1 214,6 МВт. Наразі забезпечено 918,5 МВт, або 75,6% потреби.

Втім, за словами міністерства, до початку опалювального сезону регіони мають наростити обсяги резервного живлення ще на 20% відповідно до Комплексних планів стійкості.

В умовах війни готовність до опалювального сезону означає значно більше, ніж виконання планових ремонтів. Кожен регіон має бути готовим до різних сценаріїв: від тривалих відключень електроенергії до пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Тому наше завдання зараз полягає не лише у виконанні планових показників, а у створенні реального запасу стійкості. Це резервне живлення, альтернативні джерела тепла, аварійні запаси обладнання, підготовлений персонал і чіткі алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації

- зазначив Микола Калашник.

Крім того, регіони мають провести командно-штабні навчання, перевірити резервні системи теплопостачання, сформувати аварійні запаси обладнання та матеріалів, актуалізувати плани тимчасового теплопостачання.

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Алла Кіосак

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