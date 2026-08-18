Регіони мають посилити резервне живлення перед опалювальним сезоном
Київ • УНН
Станом на 1 серпня підготовлено майже 60% житлових будинків та понад 62% соцоб'єктів. Резервне живлення тепло- та водопостачання забезпечено на 75,6% від потреби.
В Україні триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/27. Станом на 1 серпня вже підготовлено майже 60% житлових будинків, понад 62% об’єктів соціальної сфери та понад 60% котелень. Окрему увагу приділяють резервному живленню об’єктів тепло- та водопостачання. Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає УНН.
Деталі
Під головуванням міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника провели чергове засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/27
За наявною інформацією, станом на 1 серпня вже підготовлено майже 60% житлових будинків, понад 62% об’єктів соціальної сфери, понад 60% котелень. Загальна потреба в резервному живленні об’єктів тепло- та водопостачання становить становить 1 214,6 МВт. Наразі забезпечено 918,5 МВт, або 75,6% потреби.
Втім, за словами міністерства, до початку опалювального сезону регіони мають наростити обсяги резервного живлення ще на 20% відповідно до Комплексних планів стійкості.
В умовах війни готовність до опалювального сезону означає значно більше, ніж виконання планових ремонтів. Кожен регіон має бути готовим до різних сценаріїв: від тривалих відключень електроенергії до пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Тому наше завдання зараз полягає не лише у виконанні планових показників, а у створенні реального запасу стійкості. Це резервне живлення, альтернативні джерела тепла, аварійні запаси обладнання, підготовлений персонал і чіткі алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації
Крім того, регіони мають провести командно-штабні навчання, перевірити резервні системи теплопостачання, сформувати аварійні запаси обладнання та матеріалів, актуалізувати плани тимчасового теплопостачання.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. На урядовому рівні створять координаційний центр для систематизації досвіду громад.