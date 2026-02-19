$43.290.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На новий опалювальний сезон готують план енергозабезпечення громад на основі досвіду цієї зими - Зеленський

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. На урядовому рівні створять координаційний центр для систематизації досвіду громад.

На новий опалювальний сезон готують план енергозабезпечення громад на основі досвіду цієї зими - Зеленський

В Україні на основі досвіду цієї зими готується рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, буде затверджено відповідний план на наступний опалювальний сезон, повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням, пише УНН.

На основі досвіду цієї зими готуємо рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні

- зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України".

"Домовились із Премʼєр-міністром Юлією Свириденко, що на урядовому рівні буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад", - вказав Зеленський.

Сьогодні на селекторі, з його слів, також обговорили детально відновлювальні роботи й забезпечення людей у частині областей.

"Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні. Також були звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині. - повідомив Зеленський. - Окремо проаналізували, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях. Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення обʼєктів критичної інфраструктури. Будемо спілкуватись і з керівниками інших наших областей та ефективних громад".

"Вдячний усім, хто допомагає!" - зазначив Президент.

19.02.26, 13:07

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя
Одеса
Київ
Харків