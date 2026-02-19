Ситуація в енергетиці України - експерт назвав назвав регіони з найбільшими ризиками
Київ • УНН
Ключові проблеми в областях - це вразливі через нестачу захисту розподільчі мережі та удари по котельнях, які можуть залишати людей без тепла.
Найскладніша ситуація з енергопостачанням наразі в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях, які регулярно зазнають ударів через близькість до лінії фронту або кордону. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу "Ситуація в енергетичному секторі держави після останніх ударів ворога" 19 лютого, передає УНН.
Деталі
За його словами, Запорізька та Сумська області перебувають під прямими атаками через безпосередню близькість до зони бойових дій і кордону, а Одещина страждає від постійних обстрілів через коротку дистанцію для удару.
Харченко пояснив, що в цих регіонах виникли дві ключові проблеми.
Перша стосується уражень розподільчих мереж: захисти лише починають добудовувати, а масово вони ще не встановлені, тому мережі залишаються вразливими.
Друга проблема, за його словами, пов’язана з атаками на систему опалення, зокрема котельні, через що люди можуть залишатися без джерела тепла.
Експерт зазначив, що для відновлення необхідна значна кількість обладнання, зокрема трансформатори середнього класу напруги, у тому числі 110 кВ, а також інші типи трансформаторів, без яких неможливо швидко піднімати розподільчі мережі після пошкоджень.
Водночас Харченко назвав прогноз погоди оптимістичним: очікувані плюсові температури у найближчі тиждень-півтора мають частково знизити критичність ситуації з теплопостачанням.
Однак нинішні удари демонструють необхідність більш сфокусованої підготовки до наступного опалювального сезону, зокрема посилення захисту систем опалення та створення стійкіших до атак рішень як у великих, так і в середніх містах
Експерт наголосив: коли вражається єдина велика котельня у відносно невеликому місті, це створює шалені проблеми.
