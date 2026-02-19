$43.290.03
Ситуація в енергетиці України - експерт назвав назвав регіони з найбільшими ризиками

Київ • УНН

 36 перегляди

Ключові проблеми в областях - це вразливі через нестачу захисту розподільчі мережі та удари по котельнях, які можуть залишати людей без тепла.

Ситуація в енергетиці України - експерт назвав назвав регіони з найбільшими ризиками

Найскладніша ситуація з енергопостачанням наразі в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях, які регулярно зазнають ударів через близькість до лінії фронту або кордону. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу "Ситуація в енергетичному секторі держави після останніх ударів ворога" 19 лютого, передає УНН.

Деталі

За його словами, Запорізька та Сумська області перебувають під прямими атаками через безпосередню близькість до зони бойових дій і кордону, а Одещина страждає від постійних обстрілів через коротку дистанцію для удару.

Харченко пояснив, що в цих регіонах виникли дві ключові проблеми.

Перша стосується уражень розподільчих мереж: захисти лише починають добудовувати, а масово вони ще не встановлені, тому мережі залишаються вразливими.

Друга проблема, за його словами, пов’язана з атаками на систему опалення, зокрема котельні, через що люди можуть залишатися без джерела тепла.

Експерт зазначив, що для відновлення необхідна значна кількість обладнання, зокрема трансформатори середнього класу напруги, у тому числі 110 кВ, а також інші типи трансформаторів, без яких неможливо швидко піднімати розподільчі мережі після пошкоджень.

Водночас Харченко назвав прогноз погоди оптимістичним: очікувані плюсові температури у найближчі тиждень-півтора мають частково знизити критичність ситуації з теплопостачанням.

Однак нинішні удари демонструють необхідність більш сфокусованої підготовки до наступного опалювального сезону, зокрема посилення захисту систем опалення та створення стійкіших до атак рішень як у великих, так і в середніх містах

- підкреслив Харченко.

Експерт наголосив: коли вражається єдина велика котельня у відносно невеликому місті, це створює шалені проблеми.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що чекає на малий бізнес влітку через енергодефіцит. Інвестиції бізнесу в сонячну генерацію частково пом’якшать ризики, але не вирішать проблеми для великих споживачів.

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Державний кордон України
Електроенергія
Сумська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область