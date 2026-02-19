Ситуация в энергетике Украины - эксперт назвал регионы с наибольшими рисками

Самая сложная ситуация с энергоснабжением сейчас в Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, которые регулярно подвергаются ударам из-за близости к линии фронта или границе. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга "Ситуация в энергетическом секторе государства после последних ударов врага" 19 февраля, передает УНН.

Детали

По его словам, Запорожская и Сумская области находятся под прямыми атаками из-за непосредственной близости к зоне боевых действий и границе, а Одесская область страдает от постоянных обстрелов из-за короткой дистанции для удара.

Харченко пояснил, что в этих регионах возникли две ключевые проблемы.

Первая касается поражений распределительных сетей: защиты только начинают достраивать, а массово они еще не установлены, поэтому сети остаются уязвимыми.

Вторая проблема, по его словам, связана с атаками на систему отопления, в частности котельные, из-за чего люди могут оставаться без источника тепла.

Эксперт отметил, что для восстановления необходимо значительное количество оборудования, в частности трансформаторы среднего класса напряжения, в том числе 110 кВ, а также другие типы трансформаторов, без которых невозможно быстро поднимать распределительные сети после повреждений.

В то же время Харченко назвал прогноз погоды оптимистичным: ожидаемые плюсовые температуры в ближайшие неделю-полторы должны частично снизить критичность ситуации с теплоснабжением.

Однако нынешние удары демонстрируют необходимость более сфокусированной подготовки к следующему отопительному сезону, в частности усиления защиты систем отопления и создания более устойчивых к атакам решений как в крупных, так и в средних городах - подчеркнул Харченко.

Эксперт подчеркнул: когда поражается единственная крупная котельная в относительно небольшом городе, это создает огромные проблемы.

