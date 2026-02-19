$43.290.03
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Ситуация в энергетике Украины - эксперт назвал регионы с наибольшими рисками

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Ключевые проблемы в областях - это уязвимые из-за недостатка защиты распределительные сети и удары по котельным, которые могут оставлять людей без тепла.

Ситуация в энергетике Украины - эксперт назвал регионы с наибольшими рисками

Самая сложная ситуация с энергоснабжением сейчас в Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, которые регулярно подвергаются ударам из-за близости к линии фронта или границе. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга "Ситуация в энергетическом секторе государства после последних ударов врага" 19 февраля, передает УНН.

Детали

По его словам, Запорожская и Сумская области находятся под прямыми атаками из-за непосредственной близости к зоне боевых действий и границе, а Одесская область страдает от постоянных обстрелов из-за короткой дистанции для удара.

Харченко пояснил, что в этих регионах возникли две ключевые проблемы.

Первая касается поражений распределительных сетей: защиты только начинают достраивать, а массово они еще не установлены, поэтому сети остаются уязвимыми.

Вторая проблема, по его словам, связана с атаками на систему отопления, в частности котельные, из-за чего люди могут оставаться без источника тепла.

Эксперт отметил, что для восстановления необходимо значительное количество оборудования, в частности трансформаторы среднего класса напряжения, в том числе 110 кВ, а также другие типы трансформаторов, без которых невозможно быстро поднимать распределительные сети после повреждений.

В то же время Харченко назвал прогноз погоды оптимистичным: ожидаемые плюсовые температуры в ближайшие неделю-полторы должны частично снизить критичность ситуации с теплоснабжением.

Однако нынешние удары демонстрируют необходимость более сфокусированной подготовки к следующему отопительному сезону, в частности усиления защиты систем отопления и создания более устойчивых к атакам решений как в крупных, так и в средних городах

- подчеркнул Харченко.

Эксперт подчеркнул: когда поражается единственная крупная котельная в относительно небольшом городе, это создает огромные проблемы.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что ждет малый бизнес летом из-за энергодефицита. Инвестиции бизнеса в солнечную генерацию частично смягчат риски, но не решат проблемы для крупных потребителей.

Александра Василенко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Сумская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область