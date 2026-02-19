$43.290.03
Эксклюзив
11:28
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35
Эксклюзив
18 февраля, 14:25
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
К новому отопительному сезону готовят план энергообеспечения громад на основе опыта этой зимы - Зеленский

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин. На правительственном уровне будет создан координационный центр для систематизации опыта общин.

К новому отопительному сезону готовят план энергообеспечения громад на основе опыта этой зимы - Зеленский

В Украине на основе опыта этой зимы готовится решение по перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад, будет утвержден соответствующий план на следующий отопительный сезон, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в регионах с электричеством и теплоснабжением, пишет УНН.

На основе опыта этой зимы готовим решение по перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад, и соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне

- отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "каждый украинский город, каждая громада, которые не допустили этой зимой таких внутренних катастроф, которые были, в частности, в Киеве, имеют опыт, который может и должен быть учтен в масштабе всей Украины".

"Договорились с Премьер-министром Юлией Свириденко, что на правительственном уровне будет создан соответствующий координационный центр, который будет работать для систематизации реального опыта общин", - указал Зеленский.

Сегодня на селекторе, по его словам, также обсудили детально восстановительные работы и обеспечение людей в части областей.

"В частности, в Одессе и части громад области, на Днепровщине, на Николаевщине, где условия особенно сложные. Также были отчеты по ситуации в Харькове и области, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине. - сообщил Зеленский. - Отдельно проанализировали, что сделано в Запорожье и какой опыт региона может быть масштабирован в других областях. Иван Федоров доложил о работе по защите и восстановлению объектов критической инфраструктуры. Будем общаться и с руководителями других наших областей и эффективных общин".

"Благодарен всем, кто помогает!" - отметил Президент.

Ситуация в энергетике Украины - эксперт назвал регионы с наибольшими рисками19.02.26, 13:07 • 1238 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
