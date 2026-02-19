К новому отопительному сезону готовят план энергообеспечения громад на основе опыта этой зимы - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин. На правительственном уровне будет создан координационный центр для систематизации опыта общин.
На основе опыта этой зимы готовим решение по перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад, и соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне
Президент подчеркнул, что "каждый украинский город, каждая громада, которые не допустили этой зимой таких внутренних катастроф, которые были, в частности, в Киеве, имеют опыт, который может и должен быть учтен в масштабе всей Украины".
"Договорились с Премьер-министром Юлией Свириденко, что на правительственном уровне будет создан соответствующий координационный центр, который будет работать для систематизации реального опыта общин", - указал Зеленский.
Сегодня на селекторе, по его словам, также обсудили детально восстановительные работы и обеспечение людей в части областей.
"В частности, в Одессе и части громад области, на Днепровщине, на Николаевщине, где условия особенно сложные. Также были отчеты по ситуации в Харькове и области, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине. - сообщил Зеленский. - Отдельно проанализировали, что сделано в Запорожье и какой опыт региона может быть масштабирован в других областях. Иван Федоров доложил о работе по защите и восстановлению объектов критической инфраструктуры. Будем общаться и с руководителями других наших областей и эффективных общин".
"Благодарен всем, кто помогает!" - отметил Президент.
