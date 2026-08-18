Регионы должны усилить резервное питание перед отопительным сезоном
Киев • УНН
По состоянию на 1 августа подготовлено почти 60% жилых домов и более 62% социальных объектов. Резервное питание тепло- и водоснабжения обеспечено на 75,6% от потребности.
В Украине продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/27. По состоянию на 1 августа уже подготовлено почти 60% жилых домов, более 62% объектов социальной сферы и более 60% котельных. Отдельное внимание уделяется резервному питанию объектов тепло- и водоснабжения. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, передает УНН.
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Под председательством министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николая Калашника провели очередное заседание Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026/27
По имеющейся информации, по состоянию на 1 августа уже подготовлено почти 60% жилых домов, более 62% объектов социальной сферы, более 60% котельных. Общая потребность в резервном питании объектов тепло- и водоснабжения составляет 1 214,6 МВт. В настоящее время обеспечено 918,5 МВт, или 75,6% потребности.
Впрочем, по словам министерства, до начала отопительного сезона регионы должны увеличить объемы резервного питания еще на 20% в соответствии с Комплексными планами устойчивости.
В условиях войны готовность к отопительному сезону означает гораздо больше, чем выполнение плановых ремонтов. Каждый регион должен быть готов к различным сценариям: от длительных отключений электроэнергии до повреждения объектов критической инфраструктуры. Поэтому наша задача сейчас заключается не только в выполнении плановых показателей, но и в создании реального запаса устойчивости. Это резервное питание, альтернативные источники тепла, аварийные запасы оборудования, подготовленный персонал и четкие алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации
Кроме того, регионы должны провести командно-штабные учения, проверить резервные системы теплоснабжения, сформировать аварийные запасы оборудования и материалов, актуализировать планы временного теплоснабжения.
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит решения по перестройке и обновлению энергоснабжения общин. На правительственном уровне создадут координационный центр для систематизации опыта общин.