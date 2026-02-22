$43.270.00
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
22 лютого, 00:48 • 20556 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
21 лютого, 23:49 • 32417 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
21 лютого, 22:51 • 29029 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 48754 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 47719 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 38546 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 36571 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29119 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25468 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організму
Атака рф на Київщину 22 лютого - кількість постраждалих зросла до 15 людей

Київ • УНН

 • 506 перегляди

На Київщині внаслідок атаки постраждали 15 людей. Найбільше постраждалих у Фастівському районі, серед травмованих четверо дітей.

Атака рф на Київщину 22 лютого - кількість постраждалих зросла до 15 людей
Фото: ДСНС України

У Київській області внаслідок ворожої атаки постраждали 15 людей, з них четверо дітей. Одна людина загинула від отриманих травм. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

Деталі

Найбільше постраждалих зафіксовано у Фастівському районі. Там унаслідок руйнування будівлі рятувальники дістали з-під завалів вісьмох людей. Семеро з них зазнали травм різного ступеня тяжкості. Один чоловік, попри зусилля лікарів, помер у медичному закладі.

Станом на зараз до лікарень доставлено п’ятьох осіб. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, двоє з них - в операційній. Ще одному надають допомогу у травмпункті.

Постраждалі також є у Бориспільському, Вишгородському, Обухівському та Бучанському районах. Люди отримали осколкові поранення, переломи, різані рани, отруєння продуктами горіння та гострі стресові реакції. Частину з них госпіталізували, іншим допомогу надали на місці або амбулаторно.

Серед травмованих - четверо дітей, яким надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

На місцях продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та всі необхідні служби. Робимо все можливе, щоб допомогти людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки

- зазначив очільник області.

Він також висловив співчуття рідним загиблого та наголосив, що Київщина тримається попри постійні удари по мирному населенню.

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетно-дронової атаки 22 лютого знеструмлено споживачів у шести областях. Розпочато аварійно-відновлювальні роботи, діють графіки відключень та обмеження споживання.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
