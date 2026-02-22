Атака рф на Київщину 22 лютого - кількість постраждалих зросла до 15 людей

У Київській області внаслідок ворожої атаки постраждали 15 людей, з них четверо дітей. Одна людина загинула від отриманих травм. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

Найбільше постраждалих зафіксовано у Фастівському районі. Там унаслідок руйнування будівлі рятувальники дістали з-під завалів вісьмох людей. Семеро з них зазнали травм різного ступеня тяжкості. Один чоловік, попри зусилля лікарів, помер у медичному закладі.

Станом на зараз до лікарень доставлено п’ятьох осіб. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, двоє з них - в операційній. Ще одному надають допомогу у травмпункті.

Постраждалі також є у Бориспільському, Вишгородському, Обухівському та Бучанському районах. Люди отримали осколкові поранення, переломи, різані рани, отруєння продуктами горіння та гострі стресові реакції. Частину з них госпіталізували, іншим допомогу надали на місці або амбулаторно.

Серед травмованих - четверо дітей, яким надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

На місцях продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та всі необхідні служби. Робимо все можливе, щоб допомогти людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки