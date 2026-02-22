Атака рф на Киевскую область 22 февраля - число пострадавших возросло до 15 человек
Киев • УНН
В Киевской области в результате атаки пострадали 15 человек. Больше всего пострадавших в Фастовском районе, среди травмированных четверо детей.
В Киевской области в результате вражеской атаки пострадали 15 человек, из них четверо детей. Один человек погиб от полученных травм. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.
Подробности
Больше всего пострадавших зафиксировано в Фастовском районе. Там в результате разрушения здания спасатели достали из-под завалов восьмерых человек. Семеро из них получили травмы различной степени тяжести. Один мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении.
По состоянию на сейчас в больницы доставлены пять человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое из них - в операционной. Еще одному оказывают помощь в травмпункте.
Пострадавшие также есть в Бориспольском, Вышгородском, Обуховском и Бучанском районах. Люди получили осколочные ранения, переломы, резаные раны, отравление продуктами горения и острые стрессовые реакции. Часть из них госпитализировали, другим помощь оказали на месте или амбулаторно.
Среди травмированных - четверо детей, которым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
На местах продолжают работать спасатели, медики, полиция и все необходимые службы. Делаем все возможное, чтобы помочь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки
Он также выразил соболезнования родным погибшего и подчеркнул, что Киевщина держится несмотря на постоянные удары по мирному населению.
Напомним
В результате российской ракетно-дроновой атаки 22 февраля обесточены потребители в шести областях. Начаты аварийно-восстановительные работы, действуют графики отключений и ограничения потребления.