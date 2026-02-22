$43.270.00
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 19819 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 31805 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 28478 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 48038 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 46966 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 38416 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 36506 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29072 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25432 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
Атака рф на Киевскую область 22 февраля - число пострадавших возросло до 15 человек

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В Киевской области в результате атаки пострадали 15 человек. Больше всего пострадавших в Фастовском районе, среди травмированных четверо детей.

Атака рф на Киевскую область 22 февраля - число пострадавших возросло до 15 человек
Фото: ГСЧС Украины

В Киевской области в результате вражеской атаки пострадали 15 человек, из них четверо детей. Один человек погиб от полученных травм. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.

Подробности

Больше всего пострадавших зафиксировано в Фастовском районе. Там в результате разрушения здания спасатели достали из-под завалов восьмерых человек. Семеро из них получили травмы различной степени тяжести. Один мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении.

По состоянию на сейчас в больницы доставлены пять человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое из них - в операционной. Еще одному оказывают помощь в травмпункте.

Пострадавшие также есть в Бориспольском, Вышгородском, Обуховском и Бучанском районах. Люди получили осколочные ранения, переломы, резаные раны, отравление продуктами горения и острые стрессовые реакции. Часть из них госпитализировали, другим помощь оказали на месте или амбулаторно.

Среди травмированных - четверо детей, которым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

На местах продолжают работать спасатели, медики, полиция и все необходимые службы. Делаем все возможное, чтобы помочь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки

- отметил глава области.

Он также выразил соболезнования родным погибшего и подчеркнул, что Киевщина держится несмотря на постоянные удары по мирному населению.

Напомним

В результате российской ракетно-дроновой атаки 22 февраля обесточены потребители в шести областях. Начаты аварийно-восстановительные работы, действуют графики отключений и ограничения потребления.

Андрей Тимощенков

Общество Война в Украине Криминал и ЧП
