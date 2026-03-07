$43.810.0050.900.00
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
7 березня, 01:30 • 26152 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 28969 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 45213 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 52601 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 41193 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 70012 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29136 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26510 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 25048 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Через атаку рф на Київ без тепла майже 2000 будинків, троє постраждалих

Київ • УНН

 • 1966 перегляди

Через пошкодження інфраструктури без опалення залишилися 2700 багатоповерхівок. У столиці троє постраждалих, двоє з яких перебувають у лікарні.

Через атаку рф на Київ без тепла майже 2000 будинків, троє постраждалих

У Києві внаслідок атаки російських військ постраждали троє людей, є пошкодження критичної інфраструктури, що залишило без тепла 1905 будинків в 4 районах, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці

- повідомив Кличко у соцмережах.

З його слів, наслідки атаки ворога на столицю в ніч на 7 березня є у трьох районах:

  • Голосіївський район: внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували;
    • Деснянський район: на дорозі виявил уламок ракети. Без загорання;
      • Дніпровський район: на трьох локаціях виявлені уламки – без пожеж.

        Внаслідок атаки ворога минулої ночі та пошкодження обʼєкту критичної інфраструктури без тепла опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянскому районах

        - зазначив мер Києва.

        З його слів, комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки.

        "Загалом у місті без тепла майже 2700 будинків. Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ", - повідомив Кличко.

        Київщина

        "Ще одна непроста ніч для Київщини. Ворог знову масовано атакував наші мирні міста і села ударними дронами та ракетами. В області працювали сили ППО. Найголовніше - влучань у об’єкти критичної інфраструктури не допущено, постраждалих серед жителів немає", - написав про ситуацію в області голова Київської ОВА Микола Калашник у соцмережах.

        З його слів, "на підступах до області було знищено півтора десятка ворожих БпЛА".

        19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"

        Юлія Шрамко

        Війна в УкраїніКиїв
        Енергетика
        Опалення
        Повітряна тривога
        Війна в Україні
        Електроенергія
        Київська область
        Віталій Кличко
        Київ