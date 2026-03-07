Через атаку рф на Київ без тепла майже 2000 будинків, троє постраждалих
Київ • УНН
Через пошкодження інфраструктури без опалення залишилися 2700 багатоповерхівок. У столиці троє постраждалих, двоє з яких перебувають у лікарні.
У Києві внаслідок атаки російських військ постраждали троє людей, є пошкодження критичної інфраструктури, що залишило без тепла 1905 будинків в 4 районах, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці
З його слів, наслідки атаки ворога на столицю в ніч на 7 березня є у трьох районах:
- Голосіївський район: внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували;
- Деснянський район: на дорозі виявил уламок ракети. Без загорання;
- Дніпровський район: на трьох локаціях виявлені уламки – без пожеж.
Внаслідок атаки ворога минулої ночі та пошкодження обʼєкту критичної інфраструктури без тепла опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянскому районах
З його слів, комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки.
"Загалом у місті без тепла майже 2700 будинків. Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ", - повідомив Кличко.
Київщина
"Ще одна непроста ніч для Київщини. Ворог знову масовано атакував наші мирні міста і села ударними дронами та ракетами. В області працювали сили ППО. Найголовніше - влучань у об’єкти критичної інфраструктури не допущено, постраждалих серед жителів немає", - написав про ситуацію в області голова Київської ОВА Микола Калашник у соцмережах.
З його слів, "на підступах до області було знищено півтора десятка ворожих БпЛА".
