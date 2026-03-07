Из-за атаки рф на Киев без тепла почти 2000 домов, трое пострадавших
Киев • УНН
Из-за повреждения инфраструктуры без отопления остались 2700 многоэтажек. В столице трое пострадавших, двое из которых находятся в больнице.
В Киеве в результате атаки российских войск пострадали три человека, есть повреждения критической инфраструктуры, что оставило без тепла 1905 домов в 4 районах, сообщил в субботу мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Трое пострадавших в столице в результате атаки врага. Двоих из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте
По его словам, последствия атаки врага на столицу в ночь на 7 марта есть в трех районах:
- Голосеевский район: в результате падения обломков возникло задымление и возгорание на территории нежилой застройки. Пожар ликвидировали;
- Деснянский район: на дороге обнаружили обломок ракеты. Без возгорания;
- Днепровский район: на трех локациях обнаружены обломки – без пожаров.
В результате атаки врага минувшей ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах
По его словам, коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.
"В целом в городе без тепла почти 2700 домов. Учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ", - сообщил Кличко.
Киевская область
"Еще одна непростая ночь для Киевской области. Враг снова массированно атаковал наши мирные города и села ударными дронами и ракетами. В области работали силы ПВО. Самое главное - попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, пострадавших среди жителей нет", - написал о ситуации в области глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях.
По его словам, "на подступах к области было уничтожено полтора десятка вражеских БпЛА".
