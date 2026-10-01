Поїзди до Сум і Лозової на тлі атак рф не скасовують, але будуть зміни
Київ • УНН
Пасажирські потяги курсуватимуть попри загрози. Якщо рух зупинять, Укрзалізниця організує узгоджене довезення автобусами до Сум і Лозової.
Курсування пасажирських потягів у Сумській і Харківській областях зберігають, попри динамічну безпекову ситуацію. Однак, вносяться зміни: комбіноване сполучення "поїзд + автобус" до Сум та Лозової. Про це повідомив 1 жовтня міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник у соцмережах, пише УНН.
"УЗ довезе" - зберігаємо пасажирське сполучення на Сумщині та Харківщині, де безпекова ситуація може змінюватися щодня. З 1 жовтня разом з Укрзалізницею та обласними військовими адміністраціями запускаємо пілотний проєкт комбінованого сполучення "поїзд + автобус" на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової
Що планується, якщо поїзд не зможе доїхати
"Якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до цих пунктів призначення або вирушити з них, Укрзалізниця організує довезення пасажирів автобусами. Рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного", - пояснив міністр.
Моніторингові центри Укрзалізниці, з його слів, відстежуватимуть загрози.
Чи є квитки
"Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Доступність і вартість повного квитка не змінюються", - зазначив Калашник.
"Для жителів прифронтових громад транспортний зв’язок - це можливість дістатися додому, до рідних чи виїхати до безпечніших регіонів. Працюємо, щоб зберігати ці можливості з урахуванням безпекової ситуації", - підсумував міністр.
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