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Поїзди до Сум і Лозової на тлі атак рф не скасовують, але будуть зміни

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Пасажирські потяги курсуватимуть попри загрози. Якщо рух зупинять, Укрзалізниця організує узгоджене довезення автобусами до Сум і Лозової.

Поїзди до Сум і Лозової на тлі атак рф не скасовують, але будуть зміни

Курсування пасажирських потягів у Сумській і Харківській областях зберігають, попри динамічну безпекову ситуацію. Однак, вносяться зміни: комбіноване сполучення "поїзд + автобус" до Сум та Лозової. Про це повідомив 1 жовтня міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник у соцмережах, пише УНН.

"УЗ довезе" - зберігаємо пасажирське сполучення на Сумщині та Харківщині, де безпекова ситуація може змінюватися щодня. З 1 жовтня разом з Укрзалізницею та обласними військовими адміністраціями запускаємо пілотний проєкт комбінованого сполучення "поїзд + автобус" на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової

- написав Калашник.

Що планується, якщо поїзд не зможе доїхати

"Якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до цих пунктів призначення або вирушити з них, Укрзалізниця організує довезення пасажирів автобусами. Рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного", - пояснив міністр.

Моніторингові центри Укрзалізниці, з його слів, відстежуватимуть загрози.

Чи є квитки

"Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Доступність і вартість повного квитка не змінюються", - зазначив Калашник.

"Для жителів прифронтових громад транспортний зв’язок - це можливість дістатися додому, до рідних чи виїхати до безпечніших регіонів. Працюємо, щоб зберігати ці можливості з урахуванням безпекової ситуації", - підсумував міністр.

російські атаки спричинили затримки поїздів в Україні 30 вересня30.09.26, 13:35 • 4704 перегляди

Юлія Шрамко

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