Поезда в Сумы и Лозовую на фоне атак рф не отменяют, но будут изменения
Киев • УНН
Пассажирские поезда будут курсировать несмотря на угрозы. Если движение остановят, «Укрзализныця» организует согласованную доставку автобусами до Сум и Лозовой.
Курсирование пассажирских поездов в Сумской и Харьковской областях сохраняют, несмотря на динамичную ситуацию с безопасностью. Однако вносятся изменения: комбинированное сообщение "поезд + автобус" до Сум и Лозовой. Об этом 1 октября сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник в социальных сетях, пишет УНН.
"УЗ довезёт" — сохраняем пассажирское сообщение в Сумской и Харьковской областях, где ситуация с безопасностью может меняться ежедневно. С 1 октября вместе с "Укрзализныцей" и областными военными администрациями запускаем пилотный проект комбинированного сообщения "поезд + автобус" на определённых прифронтовых участках до Сум и Лозовой
Что планируется, если поезд не сможет доехать
"Если из-за угроз поезд не сможет доехать до этих пунктов назначения или отправиться из них, "Укрзализныця" организует доставку пассажиров автобусами. Движение поездов и автобусов будет согласовано: в случае задержки они будут ждать друг друга", — объяснил министр.
Мониторинговые центры "Укрзализныци", по его словам, будут отслеживать угрозы.
Есть ли билеты
"Билеты с пересадкой на ближайшие даты на определённые поезда уже доступны в приложении "Укрзализныци". Доступность и стоимость полного билета не меняются", — отметил Калашник.
"Для жителей прифронтовых общин транспортное сообщение — это возможность добраться домой, к родным или выехать в более безопасные регионы. Работаем, чтобы сохранять эти возможности с учётом ситуации с безопасностью", — подытожил министр.
российские атаки вызвали задержки поездов в Украине 30 сентября30.09.26, 13:35 • 4740 просмотров