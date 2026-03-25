Славутич знову залишився без світла через атаку рф
Київ • УНН
Через ранковий обстріл знеструмлено 21 тисячу жителів міста Славутич. Критична інфраструктура працює на генераторах, енергетики відновлюють мережі.
Славутич після ранкової атаки рф залишився без електропостачання, відомо про 21 тисячу знеструмлених, повідомив у середу голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Після ранкової атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла - близько 21 тисячі жителів
Він наголосив, що "ворог знову намагається послабити нас, цілеспрямовано б’є по енергетиці та звичайному життю людей".
"Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожній оселі", - зазначив Калашник.
Він вказав, що критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення. Тепло та водопостачання забезпечені. Соціальні заклади функціонують на генераторах. Зв’язок і інтернет залишаються доступними. Пункти незламності відкриті й готові приймати людей.
