15:39 • 8378 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 13219 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 20246 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 17589 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 14892 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 31894 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20768 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18131 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 36539 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19982 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Славутич без світла: армія рф пошкодила енергооб’єкт

Київ • УНН

 • 182 перегляди

28 листопада місто Славутич залишилося без електропостачання внаслідок обстрілу, що пошкодив енергооб'єкт. "Чернігівобленерго" повідомило, що відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Славутич без світла: армія рф пошкодила енергооб’єкт

У п’ятницю, 28 листопада, внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без світла залишився Славутич. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до відновлення електроенергії. Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає УНН.

Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області 

- йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо

Укренерго повідомляє, що 29 листопада по всій Україні вводяться тимчасові обмеження споживання електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак росії на енергетичні об’єкти.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Укренерго
Україна