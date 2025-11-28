Славутич без світла: армія рф пошкодила енергооб’єкт

У п’ятницю, 28 листопада, внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без світла залишився Славутич. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до відновлення електроенергії. Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає УНН.

Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо

Укренерго повідомляє, що 29 листопада по всій Україні вводяться тимчасові обмеження споживання електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак росії на енергетичні об’єкти.