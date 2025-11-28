В Україні в суботу знову діятимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки ударів рф - Укренерго
Київ • УНН
29 листопада по всій Україні діятимуть погодинні обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано з наслідками масованих ракетно-дронових атак росії на енергетичні об'єкти.
Укренерго повідомляє, що 29 листопада по всій Україні вводяться тимчасові обмеження споживання електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак росії на енергетичні об’єкти. Про це пише УНН.
Деталі
За даними компанії "Укренерго", графіки відключень будуть застосовуватись протягом усього дня – з 00:00 до 23:59 – з обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів встановлено обмеження потужності на той самий період.
Укренерго закликає громадян і підприємства слідкувати за оновленнями на сторінках обленерго у своєму регіоні, оскільки час та обсяг обмежень можуть коригуватись. Також компанія нагадує: "Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо".
