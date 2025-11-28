В Украине в субботу снова будут действовать ограничения потребления электроэнергии из-за последствий ударов РФ - Укрэнерго

Укрэнерго сообщает, что 29 ноября по всей Украине вводятся временные ограничения потребления электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак россии на энергетические объекты. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным компании "Укрэнерго", графики отключений будут применяться в течение всего дня – с 00:00 до 23:59 – с объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей установлены ограничения мощности на тот же период.

Укрэнерго призывает граждан и предприятия следить за обновлениями на страницах облэнерго в своем регионе, поскольку время и объем ограничений могут корректироваться. Также компания напоминает: "Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно".

