Славутич без света: армия рф повредила энергообъект
Киев • УНН
28 ноября город Славутич остался без электроснабжения в результате обстрела, повредившего энергообъект. "Черниговоблэнерго" сообщило, что восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.
В пятницу, 28 ноября, в результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без света остался Славутич. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановлению электроэнергии. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", передает УНН.
В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области
В компании отметили, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.
Напомним
Укрэнерго сообщает, что 29 ноября по всей Украине вводятся временные ограничения потребления электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак россии на энергетические объекты.