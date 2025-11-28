$42.190.11
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Славутич без света: армия рф повредила энергообъект

28 ноября

 • 132 просмотра

28 ноября город Славутич остался без электроснабжения в результате обстрела, повредившего энергообъект. "Черниговоблэнерго" сообщило, что восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.

В пятницу, 28 ноября, в результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без света остался Славутич. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановлению электроэнергии. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", передает УНН.

В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области 

- говорится в сообщении.

В компании отметили, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Укрэнерго сообщает, что 29 ноября по всей Украине вводятся временные ограничения потребления электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак россии на энергетические объекты.

