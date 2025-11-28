Славутич без света: армия рф повредила энергообъект

В пятницу, 28 ноября, в результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без света остался Славутич. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановлению электроэнергии. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", передает УНН.

В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области - говорится в сообщении.

В компании отметили, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Напомним

Укрэнерго сообщает, что 29 ноября по всей Украине вводятся временные ограничения потребления электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак россии на энергетические объекты.