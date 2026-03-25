Славутич снова остался без света из-за атаки РФ
Киев • УНН
Из-за утреннего обстрела обесточены 21 тысяча жителей города Славутич. Критическая инфраструктура работает на генераторах, энергетики восстанавливают сети.
Славутич после утренней атаки РФ остался без электроснабжения, известно о 21 тысяче обесточенных, сообщил в среду глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
После утренней атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света - около 21 тысячи жителей
Он подчеркнул, что "враг снова пытается ослабить нас, целенаправленно бьет по энергетике и обычной жизни людей".
"Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждом доме", - отметил Калашник.
Он указал, что критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания. Тепло и водоснабжение обеспечены. Социальные учреждения функционируют на генераторах. Связь и интернет остаются доступными. Пункты несокрушимости открыты и готовы принимать людей.
